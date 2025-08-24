    VIDEO: Stačil signál očami a obaja vedeli, kam príde lopta. Potlesk zožala aj oslava gólu

    Rimavská Sobota vyhrala druhý zápas po sebe.
    Titanilla Bőd|24. aug 2025 o 07:00
    Rimavská Sobota zdolala Dolný Kubín 4:0.

    RIMAVSKÁ SOBOTA. V lete to nevyzeralo s futbalom v Dolnom Kubíne ružovo. Káder nedávneho druholigistu sa rozpadol a skloňovali sa zlé a ešte horšie scenáre.

    Napokon vedeniu sa podarilo dať dokopy mužstvo, trénerom sa stal Radek Korytář.

    Mladý tím MFK Dolný Kubín v aktuálnej sezóne III. ligy Stred ešte nebodoval.

    V 4. kole ho zdolal MŠK Rimavská Sobota rozdielom triedy 4:0.

    Štyria dorastenci v zostave

    Za Dolný Kubín nastúpilo až šesť hráčov pod dvadsať rokov, siedmy dovŕšil toto jubileum pred mesiacom.

    Najmladším hráčom na ihrisku bol ľavý záložník Adam Paluga, ktorý v júni oslávil šestnáste narodeniny.

    Skúsený stopér Rimavskej Soboty, 44-ročný Peter Petrán by mohol byť otcom takmer celému tímu súpera.

    „Máme mladý tím, ktoré sa len učí hrať dospelý futbal. V zostave sme mali štyroch dorastencov, ktorých sme hodili do vody,“ vravel tréner Dolného Kubína Radek Korytář.

    Ľahké to nemali, obzvlášť dvojica na ľavej strane. Rimavská Sobota totiž má veľmi silnú pravú stranu, kde neúnavne jazdia hore-dole Brazílčan Cadu a Ján Ferleťák.

    Prvý gól Soboťanov sa zrodil práve po centri Ferleťáka z pravej strany, keď akrobatickými polonožničkami skóroval Milan Sučák.

    VIDEO: Gól Milana Sučáka v zápase Rimavská Sobota - Dolný Kubín

    Dve asistencie kapitána

    „Hrali sme lepšie ako v predchádzajúcich zápasoch, mali sme tam pekné kombinácie, s čím som spokojný. V šestnástke sme sa však ešte nepresadzovali podľa mojich predstáv. Boli tam aj nejaké chyby, ktoré musíme odstrániť,“ uviedol domáci športový riaditeľ Jozef Pisár.

    Ešte v prvom polčase za stavu 1:0 ostal po rohovom kope nekrytý hosťujúci Taro Gonda, ale jeho hlavičku brankár Daniel Kotrík nohou zneškodnil.

    V úvode druhého polčasu zvýšil Matheus po rýchlej akcii, keď si domáci hráči umne presúvali loptu po zemi. Asistenciu si aj v tomto prípade zaznamenal Ferleťák.

    Na ďalšie dva góly prihral kapitán Csaba Juhász. Po jeho rohovom kope hlavičkoval presne Ivan Šteiniger, neskôr po centrovanom priamom kope dal gól Peter Petrán.

    VIDEO: Gól Petra Petrána v zápase Rimavská Sobota - Dolný Kubín

    Ako šprintér pred štartom

    Najstarší hráč na ihrisku po góle predviedol aj svoju tradičnú gólovú oslavu, rondát a premet vzad.

    Za parádnu gymnastickú vsuvku zožal rovnaký potlesk ako za samotný gól.

    „Pri štandardnej situácii sme si s Csabim len dávali signál očami, nech mi to tam prihrá a bolo,“ smial sa Petrán.

    „Videl som, že Peťo tam stál pripravený, naklonený ako šprintér pred štartom. Presne som vedel, kam to mám kopnúť a bol som na 95 percent presvedčený, že z toho bude gól,“ doplnil Csaba Juhász.

    Uznanie srdciarom

    Juhász bol v minulej sezóne najlepším strelcom Rimavskej Soboty s dvadsiatimi gólmi. Dostal sa aj do najlepšej jedenástky III. ligy Východ.

    V aktuálnej sezóne zatiaľ skóroval iba v pohári. Po príchode Sučáka totiž už nenastupuje ako podhrotový hráč, ale ako ľavé krídlo, kde sa dostáva do hry menej často.

    „Som útočník, takže trochu som z toho frustrovaný, ale vždy som akceptoval rozhodnutie trénera a tvrdo pracujem. Verím, že keď dám prvý gól, tak sa to prelomí a prídu aj ďalšie,“ vravel Juhász.

    Počas rozhovoru k nemu podišiel domáci fanúšik a zdvorilo ho oslovil.

    „Nebol som na futbale už osem rokov, ale prišiel som, lebo som počul, že tu hrajú srdciari,“ hovoril uznanlivo kapitánovi.

    Okrem Juhásza vyzdvihol aj výkon Petrána a celého mužstva.

    „Myslím si, že ľudia si prišli na svoje. Vytvorili sme si aj ďalšie šance, len sme nedali ďalšie góly. Hostia podali bojovný a sympatický výkon,“ skonštatoval Petrán.

    Zatiaľ je to naivné

    Dolný Kubín je síce v sezóne ešte bez bodu, ale v prvých troch kolách vždy dal aspoň jeden gól a ani v Rimavskej Sobote nebetónoval.

    „Nechceme hrať deštruktívny futbal. Mladí chlapci potrebujú čas. Zatiaľ je to také naivné, v defenzíve sú veľké chyby. Verím, že sa to bude zlepšovať a budeme zbierať body,“ poznamenal tréner Korytář.

    Cieľom na túto sezónu je stabilizovať klub a poskladať dobré mužstvo.

    „Chceme ešte získať hráčov, teraz nám vypadli štyria skúsení futbalisti pre trest, respektíve zranenie a choroby. Verím však, že najbližšie proti Kysuckému Novému Mestu už budeme bodovať naplno,“ uzavrel tréner Dolného Kubína.

    Tabuľka III. ligy Stred

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    FTC FiľakovoFTC FiľakovoFTC Fiľakovo
    4
    3
    1
    0
    10:5
    10
    R
    V
    V
    V
    2
    MŠK NámestovoMŠK NámestovoMŠK Námestovo
    3
    3
    0
    0
    12:2
    9
    V
    V
    V
    3
    Futbalový klub PodkoniceFutbalový klub PodkoniceFutbalový klub Podkonice
    3
    3
    0
    0
    10:3
    9
    V
    V
    V
    4
    MŠK FOMAT MartinMŠK FOMAT MartinMŠK FOMAT Martin
    3
    2
    1
    0
    6:3
    7
    V
    R
    V
    5
    MŠK Rimavská SobotaMŠK Rimavská SobotaMŠK Rimavská Sobota
    4
    2
    1
    1
    10:7
    7
    V
    V
    P
    R
    6
    MŠK NOVOHRAD LučenecMŠK NOVOHRAD LučenecMŠK NOVOHRAD Lučenec
    4
    2
    1
    1
    7:4
    7
    R
    V
    V
    P
    7
    MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
    4
    1
    2
    1
    7:11
    5
    R
    P
    V
    R
    8
    MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
    3
    1
    1
    1
    8:4
    4
    V
    R
    P
    9
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    3
    1
    1
    1
    2:3
    4
    P
    R
    V
    10
    TJ Baník KalinovoTJ Baník KalinovoTJ Baník Kalinovo
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    P
    P
    V
    11
    TJ Tatran Oravské VeseléTJ Tatran Oravské VeseléTJ Tatran Oravské Veselé
    4
    1
    0
    3
    7:11
    3
    V
    P
    P
    P
    12
    MŠK Kysucké Nové MestoMŠK Kysucké Nové MestoMŠK Kysucké Nové Mesto
    4
    0
    2
    2
    2:6
    2
    R
    P
    R
    P
    13
    MFK Dolný KubínMFK Dolný KubínMFK Dolný Kubín
    4
    0
    0
    4
    5:15
    0
    P
    P
    P
    P
    14
    Telovýchovná jednota JEDNOTA BánováTelovýchovná jednota JEDNOTA BánováTelovýchovná jednota JEDNOTA Bánová
    4
    0
    0
    4
    3:14
    0
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

