Druholigista aj treťoligista menia trénerov. Nastane bizarná situácia

PÚCHOV. MŠK Púchov patril v minulom ročníku medzi lepšie tímy MONACObet ligy, skončil na piatej priečke.
V aktuálnej sezóne je však až na poslednom mieste tabuľky, preto sa vedenie klubu rozhodlo konať. Na lavičke končí tréner Marián Zimen.
"Druhá trénerská zmena v sezóne. Marián Zimen spolu so svojimi asistentmi končí na lavičke Púchova. Klub na svojom webe informuje o tom, že intenzívne hľadá náhradu," informuje oficiálny portál súťaže.
Zaujímavosťou je, že Púchov mení trénera v deň zápasu, čo je nezvyčajné.
Dnes nastúpi v Slovnaft Cupe na pôde Martina a ešte viac bizarné je, že aj treťoligový Fomat nastúpi pod novým trénerom.
"Od dnešného dňa sa stáva hlavným trénerom A mužstva Jozef Schmied. Jozef k nám prichádza z klubu MŠK Žilina a na dnešnom tréningu bol predstavený kabíne a následne ho už viedol.
Zvyšok realizačného tímu ostáva bez zmeny. Asistentom trénera je Branislav Rzeszoto, vedúcim mužstva je Jozef Bučko, doktorom Jozef Halgoš a manažérom mužstva je Andrej Romančík.
Jozefovi i celému realizačnému tímu želáme veľa úspechov a tak potrebných víťazstiev," informuje Fomat Martin na sociálnych sieťach.