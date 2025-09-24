    Druholigista aj treťoligista menia trénerov. Nastane bizarná situácia

    Tréner Marián Zimen.
    Tréner Marián Zimen. (Autor: Jozef Bedej)
    Ivan Mriška|24. sep 2025 o 13:00
    Končia aj jeho asistenti.

    PÚCHOV. MŠK Púchov patril v minulom ročníku medzi lepšie tímy MONACObet ligy, skončil na piatej priečke.

    V aktuálnej sezóne je však až na poslednom mieste tabuľky, preto sa vedenie klubu rozhodlo konať. Na lavičke končí tréner Marián Zimen.

    "Druhá trénerská zmena v sezóne. Marián Zimen spolu so svojimi asistentmi končí na lavičke Púchova. Klub na svojom webe informuje o tom, že intenzívne hľadá náhradu," informuje oficiálny portál súťaže.

    Zaujímavosťou je, že Púchov mení trénera v deň zápasu, čo je nezvyčajné.

    Dnes nastúpi v Slovnaft Cupe na pôde Martina a ešte viac bizarné je, že aj treťoligový Fomat nastúpi pod novým trénerom.

    "Od dnešného dňa sa stáva hlavným trénerom A mužstva Jozef Schmied. Jozef k nám prichádza z klubu MŠK Žilina a na dnešnom tréningu bol predstavený kabíne a následne ho už viedol.

    Zvyšok realizačného tímu ostáva bez zmeny. Asistentom trénera je Branislav Rzeszoto, vedúcim mužstva je Jozef Bučko, doktorom Jozef Halgoš a manažérom mužstva je Andrej Romančík.

    Jozefovi i celému realizačnému tímu želáme veľa úspechov a tak potrebných víťazstiev," informuje Fomat Martin na sociálnych sieťach.

    Tabuľka MONACObet ligy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    9
    7
    2
    0
    21:7
    23
    V
    V
    R
    V
    V
    2
    FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    9
    5
    3
    1
    22:13
    18
    V
    V
    V
    P
    V
    3
    FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
    9
    5
    3
    1
    15:7
    18
    V
    V
    V
    R
    R
    4
    MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
    9
    5
    2
    2
    19:14
    17
    P
    V
    V
    R
    V
    5
    MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
    9
    4
    4
    1
    16:11
    16
    V
    P
    R
    R
    V
    6
    FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
    9
    4
    2
    3
    12:10
    14
    V
    P
    V
    R
    V
    7
    Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
    9
    3
    3
    3
    10:11
    12
    P
    R
    P
    V
    P
    8
    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
    9
    3
    2
    4
    17:14
    11
    P
    P
    P
    V
    V
    9
    FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
    9
    3
    2
    4
    13:15
    11
    P
    V
    P
    R
    V
    10
    OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
    9
    3
    1
    5
    14:17
    10
    P
    V
    P
    P
    P
    11
    MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
    9
    3
    1
    5
    14:21
    10
    P
    P
    P
    V
    R
    12
    ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
    8
    2
    3
    3
    9:10
    9
    R
    P
    V
    P
    P
    13
    OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
    9
    2
    1
    6
    13:21
    7
    V
    R
    V
    P
    P
    14
    Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
    8
    1
    3
    4
    11:17
    6
    R
    V
    P
    P
    R
    15
    MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
    7
    1
    2
    4
    7:14
    5
    P
    R
    P
    P
    R
    16
    MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
    9
    1
    2
    6
    10:21
    5
    P
    P
    V
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
