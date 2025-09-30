    Tretia zmena. Nového trénera má ďalší klub druhej ligy

    František Šturma.
    Ivan Mriška|30. sep 2025 o 12:06
    Klub o tom zatiaľ neinformoval.

    POVAŽSKÁ BYSTRICA. Najskôr to bol nováčik z Lehoty pod Vtáčnikom, potom Púchov a teraz mení trénera aj Považská Bystrica.

    Na lavičke Považanov skončil napriek víkendovej výhre so Zvolenom 1:0 Peter Jakuš a nahradí ho český expert František Šturma.

    O zmene trénera klub zatiaľ neinformoval, ale vedenie nám správu potvrdilo v telefonickom rozhovore.

    František Šturma je 53-ročný tréner, ktorý pôsobil v Seredi, Poprade či Michalovciach.

    Riaditeľom klubu bol v Třinci a Znojme, stáž absolvoval v slávnych talianskych kluboch Juventus Turín a Lazio Rím.

    Premiéru na lavičke Považskej Bystrice si odkrúti v utorok v Slovnaft Cupe, v ktorom nastúpi štrnásty tím MONACObet ligy na pôde lídra III. ligy Stred z Námestova.

    Tabuľka II. ligy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    10
    8
    2
    0
    23:7
    26
    V
    V
    V
    R
    V
    2
    FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    10
    5
    4
    1
    25:16
    19
    R
    V
    V
    V
    P
    3
    FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
    10
    5
    3
    2
    17:10
    18
    P
    V
    V
    V
    R
    4
    MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
    10
    5
    2
    3
    19:15
    17
    P
    P
    V
    V
    R
    5
    MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
    10
    4
    4
    2
    16:12
    16
    P
    V
    P
    R
    R
    6
    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
    10
    4
    2
    4
    18:14
    14
    V
    P
    P
    P
    V
    7
    FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
    10
    4
    2
    4
    12:11
    14
    P
    V
    P
    V
    R
    8
    OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
    10
    4
    1
    5
    17:17
    13
    V
    P
    V
    P
    P
    9
    MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
    10
    4
    1
    5
    15:21
    13
    V
    P
    P
    P
    V
    10
    Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
    10
    3
    3
    4
    10:13
    12
    P
    P
    R
    P
    V
    11
    FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
    10
    3
    3
    4
    16:18
    12
    R
    P
    V
    P
    R
    12
    ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
    9
    2
    3
    4
    9:13
    9
    P
    R
    P
    V
    P
    13
    Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
    9
    2
    3
    4
    14:19
    9
    V
    R
    V
    P
    P
    14
    MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
    8
    2
    2
    4
    8:14
    8
    V
    P
    R
    P
    P
    15
    MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
    10
    2
    2
    6
    12:21
    8
    V
    P
    P
    V
    P
    16
    OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
    10
    2
    1
    7
    13:23
    7
    P
    V
    R
    V
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
