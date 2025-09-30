Tretia zmena. Nového trénera má ďalší klub druhej ligy

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Najskôr to bol nováčik z Lehoty pod Vtáčnikom, potom Púchov a teraz mení trénera aj Považská Bystrica.
Na lavičke Považanov skončil napriek víkendovej výhre so Zvolenom 1:0 Peter Jakuš a nahradí ho český expert František Šturma.
O zmene trénera klub zatiaľ neinformoval, ale vedenie nám správu potvrdilo v telefonickom rozhovore.
František Šturma je 53-ročný tréner, ktorý pôsobil v Seredi, Poprade či Michalovciach.
Riaditeľom klubu bol v Třinci a Znojme, stáž absolvoval v slávnych talianskych kluboch Juventus Turín a Lazio Rím.
Premiéru na lavičke Považskej Bystrice si odkrúti v utorok v Slovnaft Cupe, v ktorom nastúpi štrnásty tím MONACObet ligy na pôde lídra III. ligy Stred z Námestova.
Tabuľka II. ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
8
2
0
23:7
26
V
V
V
R
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
10
5
4
1
25:16
19
R
V
V
V
P
3
FC PetržalkaFC Petržalka
10
5
3
2
17:10
18
P
V
V
V
R
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
10
5
2
3
19:15
17
P
P
V
V
R
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
10
4
4
2
16:12
16
P
V
P
R
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
10
4
2
4
18:14
14
V
P
P
P
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
10
4
2
4
12:11
14
P
V
P
V
R
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
10
4
1
5
17:17
13
V
P
V
P
P
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
4
1
5
15:21
13
V
P
P
P
V
10
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
10
3
3
4
10:13
12
P
P
R
P
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
10
3
3
4
16:18
12
R
P
V
P
R
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
2
3
4
9:13
9
P
R
P
V
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
9
2
3
4
14:19
9
V
R
V
P
P
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
8
2
2
4
8:14
8
V
P
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
V
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
10
2
1
7
13:23
7
P
V
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body