Škriniar v kabíne piatoligistu. Hráči ho vnímajú ako vzor, on ich berie ako seberovných

O futbalový klub FK FILJO Ladomerská Vieska sa od leta stará spolu so samosprávou obce rodina Škriniarovcov a majú smelé plány.

BRATISLAVA. Po jesennej časti sú na štvrtom mieste V. ligy Juh SsFZ , no v dlhodobejšom horizonte majú za cieľ účasť v tretej lige.

„Ak sa naskytne príležitosť, tak chceme postúpiť. Nebudeme to strašne siliť, ale v horizonte štyroch-piatich rokov chceme postupnými krokmi do Viesky doviezť tretiu ligu,“ uviedol pre Sportnet Maroš Pažout.

Mužstvo trénuje štyrikrát do týždňa, čo v piatej lige vôbec nie je pravidlom. Zimnú prípravu začalo 13. januára, už má za sebou aj prvé prípravné stretnutie, v ktorom prehralo 0:1 s FC Nitra.

„Ak chceme postúpiť do štvrtej ligy, tak sa chceme správať ako štvrtoligista už teraz, v prípravnom období. Máme mladý káder, vekový priemer je 24 rokov a tak chalani môžu ešte pár rokov spolu hrať. Budujeme káder tak, že ak by sa to nepodarilo tento rok, tak pôjdeme na postup ten ďalší,“ podčiarkol Maroš Pažout.

Ladomerská Vieska má naplánovaných desať prípravných zápasov, tréner v nich plánuje hráčov rotovať.

„Osobne si myslím, že najlepší tréning je zápas a keďže nemáme vlastnú plochu s umelým trávnikom, je to jediné riešenie ako dostať chlapcov do veľkej intenzity,“ poznamenal kouč.