Má takmer 50 rokov, no na koniec kariéry nemyslí. Kabína drží spolu nie len počas zápasov, hovorí

V roku 1965 bola založená telovýchovná jednota v Malcove. Následne v roku 1966 vznikol futbalový oddiel, ktorý začal pôsobiť v III. triede okresu Bardejov.
Počas dlhoročnej existencie klubu sa v Malcove hrávali okresné aj regionálne súťaže.
Vyrástli tu futbalisti, ktorí obliekali dresy prvoligových aj druholigových mužstiev (Jozef Valkučák, Ján Lukáč, Jozef Onufer, Ján Kaščák, Jozef Lukáč, Marek Valkučák).
Dnes hrá TJ Javorina Malcov VII. ligu ObFZ Bardejov. Po jesennej časti sezóny sú Malcovčania na ôsmom mieste tabuľky s bilanciou 11 zápasov, 4 víťazstvá, 0 remíz, 7 prehier a skóre 16:22 so ziskom 12 bodov.
Dlhoročný hráč TJ Javorina Malcov PATRIK ZAJAC ani vo veku 48 rokov nepomýšľa na to, že by zavesil kopačky na klinec. Skúsený útočník má za sebou bohatú futbalovú kariéru.
V drese vtedajšieho BSC JAS Bardejov okúsil dorasteneckú aj najvyššiu slovenskú súťaž a počas rokov nastúpil proti mnohým zvučným menám slovenského futbalu.
Podľa údajov portálu Sportnet je od roku 2012 autorom 154 gólov. Pre svoj súčasný klub je napriek veku stále nepostrádateľný.
Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?
S futbalom som začínal v mládežníckych kategóriách v rodnej obci Hrabovec. Neskôr som pôsobil v kluboch Partizán Bardejov a Tesla Stropkov. V mužskom futbale som si zahral aj na najvyššej úrovni – v prvej a druhej lige za BSC JAS Bardejov.
V tretej lige som nastupoval za Bardejovskú Novú Ves a Minerál Dubová. Neskôr som pôsobil aj v rôznych tímoch v nižších súťažiach a momentálne hrám ako útočník za TJ Javorina Malcov.
Malcovčania by určite chceli byť v tabuľke vyššie. Dôležitá je zimná príprava, ktorá položí základ jarnej časti sezóny. Ako ju hodnotíte?
Prípravu sme začali len nedávno. Postupne sa pripravujeme na jarnú časť sezóny a v pláne máme odohrať približne štyri prípravné zápasy s dôrazom na taktiku a zohratosť tímu.
Aké sú ciele do odvetnej časti sezóny?
Cieľom je podávať čo najlepšie výkony v každom zápase, zbierať body a byť čo najvyššie v tabuľke.
Aká je v mužstve nálada?
Nálada v kabíne je veľmi dobrá. Chalani držia spolu nielen počas zápasov, ale – čo je na tejto úrovni futbalu veľmi dôležité – aj po nich. Aj to pomáha budovať dobrý kolektív.
Aké sú vaše osobné ambície v odvetnej časti VII. ligy?
Ako útočník by som chcel pomôcť mužstvu najmä gólmi a dobrými výkonmi. Uvidíme, čo mi práca a hlavne zdravie dovolia.
Čo robí Patrik Zajac, keď práve nehrá futbal?
Vo voľnom čase sa venujem rodine, práci okolo domu a tiež stolnému tenisu či behu. Na záver by som sa chcel poďakovať rodine a spoluhráčom za podporu, funkcionárom za nadštandardné podmienky na tejto úrovni a samozrejme aj fanúšikom, ktorí nás chodia povzbudzovať.