Ako jediní zobrali lídrovi súťaže tri body. Vždy je cieľom potešiť fanúšikov, hovorí mladý útočník

Najvyššiu regionálnu súťaž riadenú VsFZ – Majstrovstvá regiónu 4. liga Východ – čakajú v odvetnej časti ešte zaujímavé zápletky.
Všetkých účastníkov čaká ešte 13 zápasov, v ktorých je v hre 39 bodov. Bodové rozdiely na čele tabuľky nie sú neprekonateľné, a tak sa ešte môže stať všeličo.
Záujem o postup prejavuje niekoľko mužstiev. Jedným z nich je aj FK Slovan Kendice.
Slovanisti zimovali po prvej časti súťaže na treťom mieste s bilanciou 13 zápasov, 8 víťazstiev, 3 remízy, 2 prehry a skóre 36:20 so ziskom 27 bodov. Na vedúci Partizán Bardejov strácajú päť bodov.
Ako jediní dokázali lídra tabuľky obrať o tri body, keď ho doma zdolali 3:2. Odveta sa uskutoční už čoskoro, 28. marca, na Mestskom štadióne v Bardejove a určite veľa napovie o ďalšom vývoji súťaže.
Kendice strelili na jeseň 36 gólov, čo predstavuje veľmi slušný priemer takmer tri góly na zápas. Autorom šiestich z nich je mladý, 20-ročný útočník MARTIN PAVÚK. Položili sme mu niekoľko otázok.
Ako vyzerala vaša doterajšia futbalová kariéra?
Pôsobil som v mládežníckych kategóriách Tatrana Prešov, v doraste MFK Zemplín Michalovce a svoj prvý rok v mužskom futbale som strávil v Kechneci.
Čo rozhodlo o vašom účinkovaní vo vašom súčasnom klube?
Kendice sú klub s nadštandardnými podmienkami a hráčmi, ktorí majú skúsenosti nielen zo slovenskej prvej ligy, ale aj zo zahraničia.
Zároveň tu panuje veľmi príjemná rodinná atmosféra, ktorá ma hneď oslovila. Som veľmi vďačný, že môžem byť súčasťou tohto klubu.
K akým zmenám došlo počas zimnej prestávky?
Asi najväčšou zmenou je trénerský post. V mene celej kabíny by som sa chcel poďakovať trénerovi Baranovi za prácu, ktorú v klube odviedol, za jeho prístup a skúsenosti, ktoré nám každý deň odovzdával.
Osobne sa mu chcem poďakovať aj za príležitosť, ktorú mi dal, a za rady, ktoré mi počas nášho pôsobenia poskytol. Zároveň sa teším na spoluprácu s trénerom Bašistom, ktorý má za sebou vynikajúcu hráčsku kariéru.
Pôsobil v kluboch Prešov, Ličartovce, VSS, Sparta, Borčice, Bytom, Wolczanka (PL), Sabinov a Kendice a je držiteľom trénerskej licencie UEFA EAS.
Je to skvelý futbalista a zároveň výborný človek, takže verím, že sa nám bude spolu dariť.
Mužstvo posilnili aj skúsení futbalisti so skúsenosťami z profesionálneho futbalu a klub zároveň dal príležitosť aj mladým hráčom, ktorí sa môžu v Kendiciach ďalej rozvíjať.
Aké sú ambície v jarnej časti súťaže?
V Kendiciach sú ambície jasné. Do každého zápasu nastupujeme s cieľom potešiť ľudí v klube aj našich fanúšikov, podať kvalitný a bojovný výkon a urobiť maximum pre víťazstvo.
Aká je nálada v kabíne?
Zimná prestávka je pomerne dlhá, takže všetci sa už veľmi tešíme na začiatok ligy.
Obzvlášť sa tešíme na domáce zápasy, kde je vďaka našim fanúšikom vždy výborná atmosféra. Nálada v kabíne je veľmi pozitívna a všetci sme už nedočkaví.
Aké sú vaše osobné ambície v jarnej časti?
Od seba očakávam ešte lepšie výkony ako na jeseň. Chcel by som streliť viac gólov a pomôcť mužstvu svojimi výkonmi aj bojovnosťou.
Čo robíte, keď práve nehráte futbal?
Som študentom Fakulty športu v Prešove, takže sa venujem najmä štúdiu. Okrem futbalu ma baví atletika a plávanie. Vo voľnom čase rád trávim čas s rodinou a priateľmi.