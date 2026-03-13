Pozveme Slovákov a Maďarov na Ovečkinov pohár, podporujú nás, tvrdí Putinov priateľ

Predstavitelia ruského hokeja by radi videli slovenskú hokejovú reprezentáciu na ľade v Moskve. V rozhovore pre tamojšie médiá to povedal vplyvný funkcionár Roman Rotenberg.
Ako jeden z hlavných dôvodov, prečo by Rusko mohlo privítať Slovákov, uviedol, že tieto krajiny majú bližšie politické aj spoločenské väzby.
Roman Rotenberg je v ruskom hokeji známa postava. V minulosti bol viceprezident klubu SKA Petrohrad, majiteľom fínskeho klubu Jokerit Helsinki, ktorý pôsobil v KHL, a tiež prešiel rôznymi funkciami pri ruskej reprezentácii.
Pred štyrmi rokmi sa bez väčších skúseností stal trénerom hokejistov Petrohradu. Tím viedol do minulej sezóny.
Aktuálne je viceprezident Ruského hokejového zväzu a tiež tréner reprezentácie do 25 rokov.
Ešte bližšie je však známy v politických kruhoch. Jeho otec Boris, ktorý patrí medzi najbohatších Rusov, sa v mladosti venoval džudu s Vladimirom Putinom. S ruským prezidentom sú doteraz dobrí priatelia.
Rovnako blízko má k Putinovi aj Roman Rotenberg.
„Rozprávame sa so Slovákmi a Maďarmi. Vedieme dialóg. Pozveme ich na turnaj o Ovečkinov pohár, ktorý sa uskutoční v auguste v Moskve. Zvažujeme aj účasť Slovenska a Maďarska na najbližšom ročníku Channel One Cup," povedal Rotenberg v krátkom rozhovore pre portál Sport Express.
„Sami vidíte, že nás (Slováci a Maďari) podporujú v najdôležitejších otázkach, najmä pokiaľ ide o dodávky plynu a ropy. Vidíme tam pozitívny vývoj," dodal.
Channel One Cup bol kedysi prestížny turnaj seriálu Euro Hockey Tour, na ktorom pravidelne štartovali Fíni, Švédi a Česi.
Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) akúkoľvek diskusiu s ruskými predstaviteľmi odmieta.
„Aktuálne neprebiehajú žiadne rokovania o odohraní prípravných zápasov s tímom Ruska a takéto stretnutia nie sú ani v programe našich reprezentácií," uviedol zväz v reakcii pre Denník N.
Rusi to skúšali aj v minulosti
Podobné informácie o priateľských zápasoch medzi Slovenskom a Ruskom sa objavovali aj v roku 2024 pred MS v hokeji v Česku.
Špecializovaný portál allhockey.ru vtedy priniesol informáciu, že slovenská hokejová reprezentácia chce odohrať s ruskou "jeden alebo viacero prípravných" zápasov pred majstrovstvami sveta 2024 a čaká na schválenie "prezidenta krajiny".
Portál v tejto súvislosti oslovil aj šéfa Ruskej hokejovej federácie Vladislava Treťjaka, ktorý reagoval prekvapene.
"Je pravda, že Slovenský hokejový zväz chce zápasy medzi Slovenskom a Ruskom? Privítame každú podobnú iniciatívu. Konkrétne informácie o Slovákoch nemám, ale radi nastúpime na zápasy proti akémukoľvek súperovi na vysokej úrovni,“ odvetil Treťjak.
SZĽH aj predtým informáciu ruského portálu dementoval.
Slováci odohrali posledný zápas proti Rusku na Nemeckom pohári 2021.
Ruská hokejová reprezentácia je od vypuknutia dobyvačnej vojny na Ukrajine vo februári 2022 v medzinárodnej izolácii a neštartuje na vrcholných podujatiach.
Rusi hrajú iba prípravné zápasy, väčšinou s Bieloruskom, prípadne s Kazachstanom.
Slováci boli aj v Minsku
Rotenberg v rozhovore zároveň vyzdvihol ako pozitívny signál aj nedávnu účasť slovenských hokejistov na mládežníckom turnaji v Minsku.
Na podujatí v Bielorusku sa začiatkom februára zúčastnili mladí hokejisti Liptovského Mikuláša.
Na turnaji štartovali okrem Slovákov aj mužstvá z Bieloruska, Ruska a aj Maďarska.
„Podujatie organizuje Sports Club Osnovanie z Minsku v rámci medzinárodného projektu „В основании будущего“ (Na základoch budúcnosti), ktorého cieľom je podpora mládežníckeho športu, kultúrnej výmeny a rozvoja medzinárodnej spolupráce," uviedol klub HK 32 Liptovský Mikuláš na sociálnej sieti.
Rotenberg v rozhovore odpovedal aj na otázku, či na nedávno skončenej olympiáde v Miláne držal palce slovenskému tímu, keďže jeho súčasťou boli aj hráči z ruskej KHL.
„To je provokatívna otázka. Vždy som držal palce len ruskému tímu,“ odpovedal.