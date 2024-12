Jeden tréner nominoval celé svoje mužstvo. Ako vyzerá ideálna zostava V. ligy Juh SsFZ?

Sportnet oslovil všetkých 13 klubov (štrnásty účastník Poltár sa odhlásil pred začiatkom sezóny), aby ich tréneri zostavili najlepšiu jedenástku jesennej časti. Do ideálnej zostavy sa dostali hráči zo siedmich klubov. Líder z Látok dal do top jedenástky troch hráčov, po dvoch v nej majú Jesenské a Brezno. Do jedenástky jesene sa dostal aj hráč Málinca, Ladomerskej Viesky, Veľkého Krtíša a Banskej Štiavnice.