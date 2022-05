Nastupuje aj za dorast, strelecky žiari u mužov. Tínedžer strelil šesť gólov

Zaujímavosťou je tiež to, že hoci skóroval už po pár sekundách, na ďalšie presne zásahy si on i mužstvo muselo dlhšiu dobu počkať.

„Mám z toho veľkú radosť, podarilo sa mi to prvýkrát v živote,“ prezradil šťastný strelec.

„Po prvom polčase sme vyhrávali 1:0, ale nedokázali sme si poriadne prihrať a hrať našu hru. V šatni sme si povedal pár vecí a potom to už bolo dobré,“ skonštatoval Petranik.

„Bolo to bezprostredne po výkope. Dostal som prihrávku dopredu, ocitol som sa pred bránou a to je už môj priestor,“ usmial sa rodák z neďalekého Vyšného Mirošova, ktorý dokáže nastupovať na rôznych postoch.

„Za mužov hrávam v útoku. Vo Svidníka za U19 buď ako pravý stredopoliar alebo obranca. Sú to rozdielne pozície, ale kde ma potrebujú, tam budem mať,“ poznamenal autor 22 šiestoligových gólov v prebiehajúcej sezóne.

Napriek skvelej bilancii nemá jasnú predstavu, kam by to vo futbale chcel dotiahnuť. „To je ťažká otázka. Chcem hrať futbal, lebo ma baví. Uvidíme, kam sa mi to podarí dotiahnuť,“ zamyslel sa 18-ročný tínedžer.