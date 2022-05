VIDEO: V šiestej slovenskej lige padol fantastický gól

ORAVSKÁ POLHORA. Do lopty sa oprel všetkou silou. Letela od brvna do siete. Dávid Hrubjak z OŠK Oravská Polhora strelil v šiestej lige Oravského futbalového zväzu proti TJ Tatran Klin fantastický gól.

Aj vďaka jeho zásahu vyhrali domáci 3:1. Hrubjak je nominovaný do súťaže Gól roka 2022.

„V hlave som si predstavil, ako to chcem kopnúť. A viac - menej sa mi to podarilo. Padlo to tam a ešte viac ma potešilo, že sme sa ujali vedenia a vyhrali zápas,“ vravel autor krásneho zásahu Dávid Hrubjak.