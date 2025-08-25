    SFZ im dlhoval tiež, Myjava i Zvolen sa odvolávajú. Rozhodovať by sa malo na ihrisku, tvrdia

    Futbalisti Zvolena o body prísť nechcú.
    Futbalisti Zvolena o body prísť nechcú. (Autor: Ľubomír Šesták - FK Baník)
    Ivan Mriška|25. aug 2025 o 11:15
    ShareTweet2

    Kluby vraj uhradili faktúry neskoro.

    MYJAVA, ZVOLEN. Koncom uplynulého týždňa prekvapila správa o odrátaní troch bodov popredným tímom druhej a tretej najvyššej súťaže.

    Spartak Myjava a MFK Zvolen mali neskoro uhradiť mesačnú zbernú faktúru.

    „Komisia pre riadenie druhej ligy odrátava 3 body družstvu MFK Zvolen, za odohratie stretnutia 4. kola MONACObet ligy dňa 16.8.2025, počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry.

    Faktúra bola splatná 13.8.2025 a na účet SFZ bola platba pripísaná 18.8.2025, čo je v rozpore s rozpisom súťaže.

    Za uhradenie poplatkov klubu (jednotlivca) riadne a včas sa považuje pripísanie sumy v celej fakturovanej výške na príslušný účet SFZ v lehote splatnosti, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry – bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet, uvádza Slovenský futbalový zväz.

    Neuhradenie mesačnej zbernej faktúry

    Podobný osud postihol aj účastníka tretej najvyššej súťaže na západe.

    „Podľa súťažného poriadku odrátava tri body družstvu Spartak Myjava, za odohratie stretnutia 3. kola Tipos III. ligy dňa 15.8.2025, počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry.

    Faktúra bola splatná 13.8.2025 a na účet SFZ platba pripísaná 16.8.2025, čo je v rozpore s RS, čl. 29.

    Aktuálna správa. Klubom z druhej a tretej ligy odrátajú tri body
    Súvisiaci článok
    Aktuálna správa. Klubom z druhej a tretej ligy odrátajú tri body

    Za uhradenie poplatkov klubu (jednotlivca) riadne a včas sa považuje pripísanie sumy v celej fakturovanej výške na príslušný účet SFZ v lehote splatnosti, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry – bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet,“ dodáva.

    Pripravovali zápas v Lige majstrov

    Oba kluby táto správa šokovala a okamžite sa proti rozhodnutiu SFZ odvolali. Očakávajú zmenu rozhodnutia.

    „Dňa 12. mája 2025 Spartak Myjava vystavil faktúru voči SFZ vo výške 3 000 eur splatnú dňa 11. júna 2025. Ďalej dňa 19. júna 2025 Spartak Myjava vystavil faktúru voči SFZ vo výške 5 000 eur splatnú 19. júla 2025.

    Potom dňa 18. augusta 2025 Spartak Myjava vystavil faktúru voči SFZ vo výške 6 273 eur splatnú 1. septembra 2025.

    Prvá faktúra bola zaplatená viac ako dva mesiace po splatnosti, druhá faktúra bola uhradená mesiac po splatnosti.

    SFZ bol teda dlžníkom po splatnosti voči myjavskému klubu sumou 8 000 eur.

    Bolo to tak napriek tomu, že predseda predstavenstva Spartak Myjava, a. s., Pavel Halabrín, telefonicky a potom mailom dňa 22. júla 2025 žiadal a prosil SFZ o uhradenie svojho záväzku po splatnosti voči klubu.

    V tej dobe sa Spartak pripravoval na kvalifikačnú skupinu Ligy majstrov žien na domácom štadióne a náklady spojené s organizáciou, zabezpečením ubytovania, stravy, dopravy a ostatných podmienok určených organizáciou UEFA presiahli hodnotu 50 000 eur,“ uvádza Spartak Myjava v oficiálnom vyhlásení.

    Halabrín: Neetické a nekorektné

    Kluby si v minulosti plnili svoje záväzky bez problémov. Aj to by podľa nich mal zväz brať na vedomie.

    „Okrem toho, dňa 1.7. 2025 prišlo k zmene ekonóma v spoločnosti, čo so sebou prinieslo celý rad problémov. Bohužiaľ, SFZ ako dlžník túto situáciu neriešil, na prosbu mailom ani nereagoval.

    V dňoch 11. a 12. augusta 2025 klub s vedúcim ekonomického úseku SFZ komunikoval tento problém a hneď po získaní finančných prostriedkov zbernú faktúru SFZ uhradil.

    V deň zápasu, ktorý ŠTK SFZ kontumovala, Spartak Myjava mal túto faktúru uhradenú. A to napriek tomu, že SFZ výrazne prispel k uvedeniu klubu do platobnej neschopnosti, keďže si riadne a včas neplnil svoje záväzky.

    V minulých rokoch sa v takýchto prípadoch vzájomné finančné vzťahy riešili zápočtom. Vzhľadom na uvedené skutočnosti žiadame ŠTK SFZ o zmenu rozhodnutia.

    Odrátanie troch bodov za jednodňové omeškanie pripísania sumy na účet SFZ, ktorý Spartaku Myjava dlžil viac ako 60 dní po splatnosti, považujeme za neetické, nekorektné a úplne v rozpore so zásadami fair play.

    Verím v spravodlivé rozhodnutie pri posúdení nášho odvolania,“ dodáva Pavel Halabrín, predseda predstavenstva Spartaka Myjava.

    Nevedia, prečo peniaze neprišli

    Podobný názor na celú situáciu má aj MFK Zvolen. Klubu príde absolútne nespravodlivé, aby za takúto udalosť boli strhnuté tri body.

    „Hneď v piatok na obed sme sa odvolali. Úhrada faktúry prebehla deň pred zápasom a absolútne netušíme, prečo na SFZ financie neprišli.

    Z Tatra banky na SLSP by mali byť peniaze pripísané hneď.

    Nespochybňujem, že sa mohla stať chyba, ale my sme faktúru uhradili, preto žiadame o zmenu rozhodnutia,“ pre Sportnet uviedol člen realizačného tímu MFK Zvolen Ivan Šimko.

    Zvolen je po piatich kolách na druhom mieste MONACObet ligy. Ak by mu boli odrátané tri body, bol by to výrazný zásah do priebehu súťaže.

    „Aj my sme uhradili faktúru dva dni po termíne, čo je naša chyba. Nemyslím si však, že za takéto veci by sa mali strhávať tri body.

    Áno, platobná disciplína musí byť, ale rozhodovať by sa malo na ihrisku. Veď sme nikomu neublížili a nespôsobili žiadnu ujmu,“ dodal.

    Tabuľka Monacobet ligy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    5
    4
    1
    0
    10:5
    13
    V
    V
    V
    R
    V
    2
    MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
    5
    3
    2
    0
    12:6
    11
    V
    V
    R
    V
    R
    3
    MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
    5
    3
    1
    1
    13:9
    10
    V
    R
    P
    V
    V
    4
    FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    5
    2
    3
    0
    11:6
    9
    V
    R
    R
    R
    V
    5
    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
    5
    2
    2
    1
    8:4
    8
    V
    R
    V
    P
    R
    6
    FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
    5
    2
    2
    1
    7:5
    8
    R
    P
    V
    V
    R
    7
    Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
    5
    2
    2
    1
    8:6
    8
    P
    R
    V
    V
    R
    8
    FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
    5
    2
    1
    2
    6:6
    7
    V
    V
    R
    P
    P
    9
    MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
    5
    2
    1
    2
    10:11
    7
    R
    V
    P
    P
    V
    10
    OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
    5
    2
    1
    2
    7:7
    7
    P
    V
    P
    V
    R
    11
    FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
    5
    2
    1
    2
    8:9
    7
    V
    R
    P
    V
    P
    12
    ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
    5
    1
    2
    2
    4:5
    5
    P
    P
    V
    R
    R
    13
    MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
    5
    1
    1
    3
    4:9
    4
    P
    P
    R
    P
    V
    14
    Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
    5
    0
    2
    3
    6:11
    2
    P
    R
    R
    P
    P
    15
    MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
    5
    0
    2
    3
    7:13
    2
    P
    P
    R
    P
    R
    16
    OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
    5
    0
    0
    5
    5:14
    0
    P
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Tabuľka Tipos III. ligy Západ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
    4
    4
    0
    0
    14:2
    12
    V
    V
    V
    V
    2
    FKM Nové ZámkyFKM Nové ZámkyFKM Nové Zámky
    4
    3
    1
    0
    7:1
    10
    R
    V
    V
    V
    3
    ŠK 1923 GabčíkovoŠK 1923 GabčíkovoŠK 1923 Gabčíkovo
    4
    3
    0
    1
    5:3
    9
    V
    V
    V
    P
    4
    Spartak MyjavaSpartak MyjavaSpartak Myjava
    4
    2
    2
    0
    11:5
    8
    R
    R
    V
    V
    5
    FK Rača BratislavaFK Rača BratislavaFK Rača Bratislava
    4
    2
    2
    0
    7:4
    8
    R
    R
    V
    V
    6
    OK ČastkovceOK ČastkovceOK Častkovce
    4
    2
    1
    1
    8:5
    7
    V
    R
    P
    V
    7
    FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
    4
    2
    0
    2
    8:4
    6
    V
    P
    V
    P
    8
    FK BelušaFK BelušaFK Beluša
    4
    2
    0
    2
    5:6
    6
    P
    V
    P
    V
    9
    FK Slovan Duslo ŠaľaFK Slovan Duslo ŠaľaFK Slovan Duslo Šaľa
    4
    1
    2
    1
    8:9
    5
    P
    R
    R
    V
    10
    FC Baník PrievidzaFC Baník PrievidzaFC Baník Prievidza
    4
    0
    4
    0
    7:7
    4
    R
    R
    R
    R
    11
    FC - Žolík MalackyFC - Žolík MalackyFC - Žolík Malacky
    4
    1
    1
    2
    6:7
    4
    V
    P
    P
    R
    12
    AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
    4
    1
    1
    2
    9:11
    4
    P
    R
    V
    P
    13
    MŠK SenecMŠK SenecMŠK Senec
    4
    1
    0
    3
    5:8
    3
    V
    P
    P
    P
    14
    TJ Družstevník Veľké LudinceTJ Družstevník Veľké LudinceTJ Družstevník Veľké Ludince
    4
    1
    0
    3
    6:12
    3
    P
    V
    P
    P
    15
    KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
    4
    0
    0
    4
    3:11
    0
    P
    P
    P
    P
    16
    FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
    4
    0
    0
    4
    1:15
    0
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

      Na snímke zľava Oleksii Osypenko (Nitra) a Vladimír Weiss ml. (Slovan) v 2. kole Slovenského pohára - Slovnaft Cup-u vo futbale AC Nitra - ŠK Slovan Bratislava.
      Na snímke zľava Oleksii Osypenko (Nitra) a Vladimír Weiss ml. (Slovan) v 2. kole Slovenského pohára - Slovnaft Cup-u vo futbale AC Nitra - ŠK Slovan Bratislava.
      Boj o pomyselný Superpohár. Slovensko nie je Anglicko, priznáva tréner ambiciózneho AC Nitra
      Ivan Mriškadnes 14:10
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»SFZ im dlhoval tiež, Myjava i Zvolen sa odvolávajú. Rozhodovať by sa malo na ihrisku, tvrdia