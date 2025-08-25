SFZ im dlhoval tiež, Myjava i Zvolen sa odvolávajú. Rozhodovať by sa malo na ihrisku, tvrdia

MYJAVA, ZVOLEN. Koncom uplynulého týždňa prekvapila správa o odrátaní troch bodov popredným tímom druhej a tretej najvyššej súťaže.
Spartak Myjava a MFK Zvolen mali neskoro uhradiť mesačnú zbernú faktúru.
„Komisia pre riadenie druhej ligy odrátava 3 body družstvu MFK Zvolen, za odohratie stretnutia 4. kola MONACObet ligy dňa 16.8.2025, počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry.
Faktúra bola splatná 13.8.2025 a na účet SFZ bola platba pripísaná 18.8.2025, čo je v rozpore s rozpisom súťaže.
Za uhradenie poplatkov klubu (jednotlivca) riadne a včas sa považuje pripísanie sumy v celej fakturovanej výške na príslušný účet SFZ v lehote splatnosti, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry – bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet,“ uvádza Slovenský futbalový zväz.
Neuhradenie mesačnej zbernej faktúry
Podobný osud postihol aj účastníka tretej najvyššej súťaže na západe.
„Podľa súťažného poriadku odrátava tri body družstvu Spartak Myjava, za odohratie stretnutia 3. kola Tipos III. ligy dňa 15.8.2025, počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry.
Faktúra bola splatná 13.8.2025 a na účet SFZ platba pripísaná 16.8.2025, čo je v rozpore s RS, čl. 29.
Za uhradenie poplatkov klubu (jednotlivca) riadne a včas sa považuje pripísanie sumy v celej fakturovanej výške na príslušný účet SFZ v lehote splatnosti, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry – bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet,“ dodáva.
Pripravovali zápas v Lige majstrov
Oba kluby táto správa šokovala a okamžite sa proti rozhodnutiu SFZ odvolali. Očakávajú zmenu rozhodnutia.
„Dňa 12. mája 2025 Spartak Myjava vystavil faktúru voči SFZ vo výške 3 000 eur splatnú dňa 11. júna 2025. Ďalej dňa 19. júna 2025 Spartak Myjava vystavil faktúru voči SFZ vo výške 5 000 eur splatnú 19. júla 2025.
Potom dňa 18. augusta 2025 Spartak Myjava vystavil faktúru voči SFZ vo výške 6 273 eur splatnú 1. septembra 2025.
Prvá faktúra bola zaplatená viac ako dva mesiace po splatnosti, druhá faktúra bola uhradená mesiac po splatnosti.
SFZ bol teda dlžníkom po splatnosti voči myjavskému klubu sumou 8 000 eur.
Bolo to tak napriek tomu, že predseda predstavenstva Spartak Myjava, a. s., Pavel Halabrín, telefonicky a potom mailom dňa 22. júla 2025 žiadal a prosil SFZ o uhradenie svojho záväzku po splatnosti voči klubu.
V tej dobe sa Spartak pripravoval na kvalifikačnú skupinu Ligy majstrov žien na domácom štadióne a náklady spojené s organizáciou, zabezpečením ubytovania, stravy, dopravy a ostatných podmienok určených organizáciou UEFA presiahli hodnotu 50 000 eur,“ uvádza Spartak Myjava v oficiálnom vyhlásení.
Halabrín: Neetické a nekorektné
Kluby si v minulosti plnili svoje záväzky bez problémov. Aj to by podľa nich mal zväz brať na vedomie.
„Okrem toho, dňa 1.7. 2025 prišlo k zmene ekonóma v spoločnosti, čo so sebou prinieslo celý rad problémov. Bohužiaľ, SFZ ako dlžník túto situáciu neriešil, na prosbu mailom ani nereagoval.
V dňoch 11. a 12. augusta 2025 klub s vedúcim ekonomického úseku SFZ komunikoval tento problém a hneď po získaní finančných prostriedkov zbernú faktúru SFZ uhradil.
V deň zápasu, ktorý ŠTK SFZ kontumovala, Spartak Myjava mal túto faktúru uhradenú. A to napriek tomu, že SFZ výrazne prispel k uvedeniu klubu do platobnej neschopnosti, keďže si riadne a včas neplnil svoje záväzky.
V minulých rokoch sa v takýchto prípadoch vzájomné finančné vzťahy riešili zápočtom. Vzhľadom na uvedené skutočnosti žiadame ŠTK SFZ o zmenu rozhodnutia.
Odrátanie troch bodov za jednodňové omeškanie pripísania sumy na účet SFZ, ktorý Spartaku Myjava dlžil viac ako 60 dní po splatnosti, považujeme za neetické, nekorektné a úplne v rozpore so zásadami fair play.
Verím v spravodlivé rozhodnutie pri posúdení nášho odvolania,“ dodáva Pavel Halabrín, predseda predstavenstva Spartaka Myjava.
Nevedia, prečo peniaze neprišli
Podobný názor na celú situáciu má aj MFK Zvolen. Klubu príde absolútne nespravodlivé, aby za takúto udalosť boli strhnuté tri body.
„Hneď v piatok na obed sme sa odvolali. Úhrada faktúry prebehla deň pred zápasom a absolútne netušíme, prečo na SFZ financie neprišli.
Z Tatra banky na SLSP by mali byť peniaze pripísané hneď.
Nespochybňujem, že sa mohla stať chyba, ale my sme faktúru uhradili, preto žiadame o zmenu rozhodnutia,“ pre Sportnet uviedol člen realizačného tímu MFK Zvolen Ivan Šimko.
Zvolen je po piatich kolách na druhom mieste MONACObet ligy. Ak by mu boli odrátané tri body, bol by to výrazný zásah do priebehu súťaže.
„Aj my sme uhradili faktúru dva dni po termíne, čo je naša chyba. Nemyslím si však, že za takéto veci by sa mali strhávať tri body.
Áno, platobná disciplína musí byť, ale rozhodovať by sa malo na ihrisku. Veď sme nikomu neublížili a nespôsobili žiadnu ujmu,“ dodal.