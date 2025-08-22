Aktuálna správa. Klubom z druhej a tretej ligy odrátajú tri body

BRATISLAVA. Účastníkom MONACObet ligy a Tipos III. ligy MFK Zvolen a Spartak Myjava budú odrátané tri body.
Vyplýva to z Úradnej správy, ktorú zverejnil Slovenský futbalový zväz.
Kluby doplatili na neuhradenie mesačnej zbernej faktúry.
"Komisia pre riadenie druhej ligy odrátava 3 body družstvu MFK Zvolen, za odohratie stretnutia 4. kola MONACObet ligy dňa 16.8.2025, počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry.
Faktúra bola splatná 13.8.2025 a na účet SFZ bola platba pripísaná 18.8.2025, čo je v rozpore s rozpisom súťaže.
Za uhradenie poplatkov klubu (jednotlivca) riadne a včas sa považuje pripísanie sumy v celej fakturovanej výške na príslušný účet SFZ v lehote splatnosti, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry – bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet," uvádza Slovenský futbalový zväz.
Podobný osud postihol aj účastníka tretej najvyššej súťaže na západe.
"Podľa súťažného poriadku odrátava tri body družstvu Spartak Myjava, za odohratie stretnutia 3. kola Tipos III. ligy dňa 15.8.2025, počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry.
Faktúra bola splatná 13.8.2025 a na účet SFZ platba pripísaná 16.8.2025, čo je v rozpore s RS, čl. 29.
Za uhradenie poplatkov klubu (jednotlivca) riadne a včas sa považuje pripísanie sumy v celej fakturovanej výške na príslušný účet SFZ v lehote splatnosti, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry – bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet,” dodáva.
Tabuľka MONACObet ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
4
3
1
0
9:5
10
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
4
2
2
0
7:3
8
MFK ZvolenMFK Zvolen
4
2
2
0
7:5
8
FC PetržalkaFC Petržalka
4
2
1
1
6:4
7
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
4
2
1
1
8:6
7
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
4
2
1
1
6:5
7
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
4
1
3
0
6:5
6
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
0
2
9:10
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
4
1
2
1
5:3
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
1
2
1
4:4
5
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
4
1
1
2
4:5
4
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
4
1
1
2
3:4
4
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
4
1
1
2
5:7
4
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
4
0
2
2
3:6
2
MŠK PúchovMŠK Púchov
4
0
2
2
5:10
2
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
4
0
0
4
4:9
0
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
3
3
0
0
9:2
9
FKM Nové ZámkyFKM Nové Zámky
3
3
0
0
6:0
9
Spartak MyjavaSpartak Myjava
3
2
1
0
10:4
7
FK Rača BratislavaFK Rača Bratislava
3
2
1
0
6:3
7
ŠK 1923 GabčíkovoŠK 1923 Gabčíkovo
3
2
0
1
3:2
6
FK BelušaFK Beluša
3
2
0
1
5:5
6
FK Slovan Duslo ŠaľaFK Slovan Duslo Šaľa
3
1
2
0
7:6
5
OK ČastkovceOK Častkovce
3
1
1
1
6:5
4
AS TrenčínAS Trenčín
3
1
1
1
8:9
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
3
1
0
2
4:3
3
FC Baník PrievidzaFC Baník Prievidza
3
0
3
0
6:6
3
TJ Družstevník Veľké LudinceTJ Družstevník Veľké Ludince
3
1
0
2
5:8
3
FC - Žolík MalackyFC - Žolík Malacky
3
0
1
2
3:6
1
MŠK SenecMŠK Senec
3
0
0
3
4:8
0
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:9
0
FC PetržalkaFC Petržalka
3
0
0
3
1:10
0
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body