V pohárovom zápase prišiel o dve opory. Nováčik z východu sa však teší na vyššiu súťaž

V úvode súťaže sa však stretne s dvoma vážnymi kandidátmi na prvé priečky, vonku so Spišskou Novou Vsou a doma so Stropkovom.

„Zbieral som nejaké informácie o súperoch a pozrel som si v archívoch niektoré ich zápasy. Je to úplne iné kafe, oveľa vyšší level. Ideme do súťaže skromne, ale nebojácne. Po piatom-šiestom kole už budeme vidieť jasnejšie,“ skonštatoval tréner.

„Tá predchádzajúca tretia liga bola vynikajúca súťaž, ale podľa mňa aj táto bude mať svoju kvalitu. Verím, že nováčikovia nebudú do počtu a prinesú do súťaže čerstvý vánok,“ poznamenal Tomáš Danko.

Dvojitá smola v pohári

V štvrtej lige bolo jeho mužstvo zvyknuté na to, že udávalo tempo, ale vo vyššej súťaži sa v určitých zápasoch sa bude musieť prispôsobiť súperom.

„Úplne neprezradím taktiku proti Spišskej Novej Vsi, ale Spišiaci hrajú veľmi nepríjemný, agresívny, fyzický futbal. Nie sme na to zvyknutí, vo štvrtej lige sme sa snažili presadiť herne. V prvom zápase nás čaká niečo nové, kvalitná sústredená obrana a, dúfajme, že úspešné protiútoky,“ vravel tréner nováčika.

Medzev už jeden súťažný zápas má za sebou, v 1. kole Slovnaft Cupu prekvapujúco prehral na pôde piatoligového klubu TJ Dvorníky–Včeláre 0:2.

„Bol to typický pohárový zápas. Hralo sa na jednu bránu, ale mali sme málo šancí. Súper veľmi koncentrovane bránil a podarilo sa mu dvakrát skórovať. Pripomínalo to naše slávne zápasy s ligistami, so Senicou a s Trenčínom, keď nás bili ako žito, no podarilo sa nám postúpiť,“ podčiarkol tréner Danko.

Skoré vypadnutie z pohára berie ako varovanie pred štartom ligy. „Do každého zápas treba ísť maximálne sústredený. V opačnom prípade môžeme prehrať aj s mužstvami z nižšej súťaže,“ doplnil.