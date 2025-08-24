Tréner sledoval zápas spoza plota, v kabíne znelo Palmolive. Súboj na východe rozhodol stopér

SNINA. V uplynulej sezóne patrili MFK Snina aj MFK Vranov nad Topľou k popredným mužstvám III. ligy Východ (ktorá vtedy ešte zahŕňala aj mužstvá zo stredného Slovenska).
Oba tímy hrali atraktívny kombinačný futbal, často sa dostávali do zakončenia a dávali množstvo gólov.
Počas letnej prestávky sa však kádre oboch celkov výrazne zmenili, odišli kľúčoví hráči, ktorí dali hre fazónu.
Po troch kolách v aktuálnej sezóne mal Vranov na konte 2 body a Snina iba jeden.
Ich vzájomný súboj vo 4. kole III. ligy Východ veľa futbalovej krásy nepriniesol, nakoniec rozhodol jeden gól.Ten dal stopér Sniny Róbert Dický, ktorý nastúpil na hrote. Vďaka tomu domáci vyhrali 1:0.
Pomôže tam, kde treba
„Asi sa lepšie cítim na stopérskej pozícii, ale keď ma mužstvo momentálne potrebuje v útoku, tak sa snažím pomôcť tam,“ vravel po zápase pilier Sniny.
V tejto sezóne prvýkrát hral útočníka, ale v minulom ročníku už ukázal, že to vie aj pred bránou súpera.
„V minulej sezóne tam hral päť zápasov a mal v nich vynikajúce štatistiky. Aj preto sme sa k tomu vrátili. Mali sme problém, že sme nedávali góly, tak sme potrebovali spraviť zmeny,“ vysvetľoval tréner Sniny René Kočan.
Jediný presný zásah stretnutia padol v 56. minúte. Dického našiel center z ľavej strany a hlavičkou oblúkom prekonal brankára hostí.
„Celý prvý polčas som čakal, že príde center do šestnástky, kde by som sa s mojimi parametrami mal presadiť. V druhom polčase poslal center na mňa Quadri a mal som aj šťastie, že som to trafil dobre,“ opísal gólový moment Dický.
Je zatiaľ jediným strelcom Sniny v tejto sezóne, v prvom kole v stretnutí so Sabinovom skóroval z penalty.
Zvyknutí na iný štandard
Vranov v prvom dejstve pustil domácich iba do jednej šance. Hra dopredu však mala ďaleko od útočnej smršti, akou sa mužstvo prezentovalo v minulom ročníku.
„V stretnutiach medzi Vranovom a Sninou sme zvyknutí na iný štandard, ale bol to zápas o jednom góle,“ vravel po zápase tréner Vranova Roman Lazúr.
Výkon svojich mohol sledovať len spoza plota, po vylúčení v Sabinove dostal trest na dva zápasy.
Jeho mužstvo dalo v aktuálnej sezóne iba jeden gól, ešte v prvom kole.
„Stále máme ten istý problém v hornej tretine. Prechodové fázy vyjdú, ale aj keď si niečo vypracujeme, nie sme efektívni a dôrazní. Tam je rozdiel kvality predchádzajúceho a terajšieho tímu,“ doplnil Lazúr.
Zo šatne znelo „Palmolive“
„Bolo vidno, že jedno aj druhé mužstvo prešlo veľkými zmenami. Ja aj tréner súpera sme boli zvyknutí na iný štandard a kvalitu," použil prakticky rovnaké slová aj domáci tréner René Kočan.
„Obidve mužstvá majú v tretej lige silnú tradíciu a verím, že obidve mužstvá sa vrátia k futbalu, na ktorý boli diváci zvyknutí,“ doplnil.
Snina získala dôležité víťazstvo, ktoré ju môže nakopnúť.
„Každý uzná, že to nebolo futbalové galapredstavenie, ale potrebovali sme to výsledkovo zlomiť,“ zdôraznil Dický.
Z domácej šatne znel po zápase pokrik „Palmolive“, ktorý preslávili slovenskí reprezentanti.
Mladý tím potrebuje čas
„Máme mladšie mužstvo, vyskladané za pochodu. Potrebujeme čas, je ťažké nahradiť kvalitu, ktorá odišla,“ poznamenal Dický.
Snina vlani skončila druhá a od postupu do II. ligy ju delila jediná penalta.
V lete však mužstvo opustili také opory ako Erik Pačinda, Jozef-Šimon Turik či Mateus De Oliveira Silva.
„Odišlo sedem hráčov, zmeny boli veľké. Viem, že ľudia sú nedočkaví. Bolo to ešte kostrbaté, ale sme radi, že máme tri body,“ skonštatoval Kočan.
Vranov mal v minulej sezóne tretiu najlepšiu ofenzívu v súťaži. V lete však odišli hráči ako Jakub Straka, Matúš Digoň či Jozef Košuda.
„Chlapci sa musia zamyslieť nad sebou a dávať tomu ešte viac v tréningu. Očakávam viac od ofenzívnych hráčov. Vzadu stále trpíme na jednu-dve chyby, aj preto to tak dopadlo,“ podčiarkol Lazúr.
V nasledujúcom kole cestuje Snina do Spišskej Novej Vsi, ktorá patrí medzi adeptov na postup. Vranov privíta Raslavice, ktoré sú asi najväčším prekvapením aktuálnej sezóny.