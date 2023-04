Brankár jednu ranu zblízka vyrazil hlavou, gól nedostal. Sabinovu stačila na triumf jediná akcia

MEDZILABORCE. Už päť kôl útočníci Spartaka Medzilaborce, účastníka Majstrovstiev regiónu – IV. liga Východ, nedokážu nájsť streleckú formu. Odráža sa to na výsledkoch celého mužstva. Z pätnástich možných bodov získalo len štyri.

O streleckú potenciu sa museli postarať opory zadných radov Kamil Pavlík a Daniel Krajník. Štyri jarné zásahy si rozdelili na polovicu.

Daniel Krajník si tak plní nielen defenzívne úlohy, ale so šiestimi presnými zásahmi sa radí k najlepším strelcom tímu.

„Bolo by načase, aby sa naši strelci vrátili do hernej pohody z jesene. Nakoniec je to jedno, kto tú loptu za chrbát brankára, len nech to prinesie víťazstvo,“ zamýšľal sa Krajník pred víkendovým stretnutím proti Sabinovu.