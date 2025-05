Obranca Barcelony poprel, že by pľul na hráča Interu: Nebol namierený na neho

Domáci Inter v dramatickom súboji zvíťazil 4:3 po predĺžení a postúpil do finále po celkovom skóre 7:6 z dvojzápasu s Barcelonou.

MILÁNO. Futbalový obranca Inigo Martinez z FC Barcelona poprel, že by pľul na Francesca Acerbiho z Interu Miláno v utorňajšej odvete semifinále Ligy majstrov.

„Kričal mi do ucha a ja som sa nahneval. Pľuvanec vôbec nebol namierený na neho. Keby to tak bolo, okamžite by ma vylúčili,“ obhajoval sa Martinez.

Rozhodca Szymon Marciniak po tomto konzultoval situáciu s videoasistentom a nepodnikol ďalšie kroky.

VIDEO: Zostrih zápasu Inter Miláno - FC Barcelona v semifinále Ligy majstrov