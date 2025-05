Poškodil epochálny zápas. Povedal som rozhodcovi, čo si myslím, tvrdí šéf Barcelony

„Nechcem príliš hovoriť o rozhodcovi, ale každé rozhodnutie, ktoré bolo 50 na 50, bolo pre nich. Dali sme do toho všetko a tak to aj bolo,“ povedal tréner Barcelony Hansi Flick.

Niekedy je to tak, niekedy si myslíte, že je to trochu nespravodlivé, niektoré rozhodnutia rozhodcu boli nespravodlivé a nešli v náš prospech, ale musíme to akceptovať a začať odznova. Víťazstvo v Lige majstrov je jedným z našich cieľov a my sa k nemu vrátime,“ dodal Flick. Priznal, že arbitrovi dohováral.

„Myslím na to (na rozhodcu), ale nechcem o tom toľko hovoriť, pretože to nie je fér voči môjmu tímu. Odviedli obrovský kus práce. Rozhodcovi som povedal, čo si myslím, ale tu mu to nebudem odkazovať,“ uzavrel na adresu rozhodcu.

Svojho krajana po zápase konfrontovali aj poľské hviezdy v drese Barcelony: brankár Wojciech Szczesny a útočník Robert Lewandowski.

"Nie je to prvýkrát, čo sa nám to stalo s týmto rozhodcom. UEFA by sa na to mala pozrieť. Sú veci, ktorým nerozumiem, a je to komplikované," vravel stredopoliar Barcelony Pedri.

"Bolo tam veľa situácií, ktorým nerozumiem. Kontaktné veci, ktoré boli posúdené v prospech Interu. Situácia s Yamalom, keď ho faulovali a mal to byť pokutový kop. Po druhej karte mal byť vylúčený ich hráč," ťažkal si Pedri.