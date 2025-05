Žolík zničil Barcelonu: Tak som kričal, že všetko bolo čierne. Stalo sa nemožné

Za stavu 3:3 som povedal, že postúpime. Nastúpil som na konci, ale bolo to, akoby som odohral 120 minút,“ doplnil Frattesi. Víťazný gól dal aj vo štvrťfinále proti Bayernu Mníchov, aj vtedy naskakoval do hry ako náhradník.

„Nebol mi daný do vienka neuveriteľný talent, ale vždy som bol posledný, kto sa vzdal, a prvý, kto v to veril.

Aj o štyridsať rokov si tí, ktorí zostali do poslednej chvíle, spomenú na to objatie na San Sire, ktoré v májovú noc poskytli neznámym ľuďom,“ napísal denník La Gazzetta dello Sport.

Barcelona dominovala takmer vo všetkých štatistikách. V držaní lopty, v počte prihrávok. Ak by sa rátali vyložené šance, tak by mali hostia vyhrať 6:4.

„Lamine Yamal je výnimočný hráč, vždy dribluje a strieľa. Proti jeho poslednej strele som vytiahol špeciálny zákrok. Som rád, že to nešlo do brány,“ tvrdil Sommer.

„Som veľmi šťastný, bol to úžasný zápas. Dnes by veľa tímov zomrelo s výsledkom 3:2, my sme sa nevzdali až do konca,“ dodal Sommer.