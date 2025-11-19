Viceprezident nováčika hodnotí jeseň veľmi pozitívne. Jeho klub neokúsil trpkosť prehry ani raz

Obec Dlhé Klčovo sa nachádza v Prešovskom kraji, v okrese Vranov, v regióne Horný Zemplín. Má necelých 1 400 obyvateľov. Futbal sa tu hráva od roku 1950.
Dnes futbalisti z Dlhého Klčova účinkujú v 6. lige Vihorlatsko–dukelskej (dospelí VsFZ). Ako nováčik v súťaži sa im darí veľmi dobre.
Ich bilancia po 12 zápasoch je 8 výhier, 4 remízy a 0 prehier, s gólovým skóre 28:9.
Najúspešnejšími strelcami sú Matúš Dzurina (8 gólov), Kristián Dindák (6) a Marek Babjak (4).
O tom, čo sa vo futbalovom Dlhom Klčove deje a bude diať, sme sa rozprávali s viceprezidentom klubu MAREKOM ZUBKOM.
Čo nám viete povedať o sebe?
V tomto klube pôsobím od detstva. Najskôr som odohral pár zápasov ako útočník (kde zo mňa veľký osoh veru nebol), no neskôr som pokračoval ako brankár.
Prešiel som všetkými kategóriami – žiakmi, dorastom aj A-mužstvom. Už ako malé dieťa som sa vozil po ihrisku na kosačke a nasával rady a skúsenosti, ako sa starať o trávnik.
Mojím učiteľom bol, žiaľ, už nebohý pán Juraj Višňovský. V súčasnosti pôsobím ako viceprezident klubu a zároveň aj ako dobrovoľný „trávnikár“ už piaty rok.
Ako hodnotíte výkony a umiestnenie vášho mužstva v jesennej časti súťažného ročníka 2025/26?
Účinkovanie v jesennej časti hodnotím veľmi pozitívne. Mrzí nás zaváhanie v domácom zápase s Belou nad Cirochou.
Ako nováčik v súťaži sme po jesennej časti skončili na vynikajúcom 3. mieste – len bod za druhými Giraltovcami a dva body za vedúcimi Lackovcami.
Môžeme sa pochváliť najmenej inkasovanými gólmi, ale aj tým, že sme v celej jesennej časti neokúsili trpkosť prehry. Na jeseň sme odohrali viacero náročných zápasov.
Medzi najťažšie patrili domáci duel s Kamenicou nad Cirochou (1:1), zápas proti Giraltovciam (0:0) a stretnutie v Lackovciach, kde sme za stavu 0:0 po vylúčení jedného z našich hráčov ukázali veľký charakter, zomkli sa a vybojovali cenné víťazstvo 2:0.“
V týchto ťažkých časoch, najmä na východe, je problém s financovaním športu. Ako je to u vás?
Rozpočet klubu tvorí dotácia z obecného rozpočtu, no hlavným zdrojom financií sú dary od sponzorov a príspevky z 2 % z dane.
Ako sa budete pripravovať na odvetnú časť súťaže?
Určite musíme mužstvo posilniť, pretože počas jesennej časti nás opustili traja hráči. Nebolo by zlé doplniť káder na každom poste okrem brankárskeho.
Uvidíme, aká bude ponuka hráčov. Prípravu začneme netradične – plesom. 7. februára organizujeme futbalový ples, na ktorom verím, že sa stretneme všetci hráči, sponzori aj fanúšikovia.
Spoločne sa zabavíme a symbolicky odštartujeme prípravu na jarnú časť. Príprava bude prebiehať v domácich podmienkach na umelej tráve.
Počas nej by sme mali odohrať prípravné zápasy s mužstvami Rakovec nad Ondavou, Strážske, derby s Nižným Hrušovom a ďalšie. Súperi sú ešte v riešení.