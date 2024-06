Do žiadneho Ruska nepôjdeš. Nemeckú legendu a kapitána majstrov sveta zachránil Slovák

Počas druhej svetovej vojny sa tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Sepp Herberger snažil, aby jeho zverencov na fronte nestretlo to, čomu sa v nacistickom Nemecku hovorilo hrdinská smrť.

Nič z toho by sa zrejme nestalo, keby v lete 1945 musel v jednom rumunskom meste nasadnúť do vlaku s cieľovou stanicou kdesi v Sovietskom zväze.

Na jar 1945 sa Rote Jäger cez Poľsko dostali až do Čiech, a tu ich zastihol koniec vojny.

Ale nie tak celkom pre nemeckých vojakov v Čechách. Než vstúpi prímerie do platnosti, potrebovali sa dostať čo najďalej na západ. Aby unikli sovietskemu zajatiu. Nerobili si ilúzie, ako by sa s nimi zaobchádzalo.

Zopár desiatok metrov mohlo rozhodnúť o ich budúcnosti. Návrat domov, alebo deportácia do sibírskych lágrov.

Evakuačný pokyn znel jasne: „Kto sa do dnešnej polnoci dostane na ľavý breh Vltavy, bude zajatý Američanmi.“

Nakoniec sa však misia podarila. Pred polnocou sa dostali do Písku a vzdali sa jednotkám US Army. Spoločne s asi štyridsaťtisíc nemeckými vojakmi ich umiestnili na lúku za Strakonicami, kde mali počkať na ďalší osud. Zopár týždňov tu zostanú, preukáže sa, že nie sú vysoké šarže, po ktorých Spojenci usilovne pátrajú, a potom sa cez Bavorsko vypravia domov.

Cesty do južných Čiech boli upchaté. Prúdili tadiaľto mraky ľudí. Vojaci aj utečenci z východných území. Nákladné auto idúce z Havlíčkovho Brodu sa dokonca niekoľkokrát ocitlo pod paľbou partizánov.

Celá jednotka Rote Jäger sa teda dala na útek. Vrátane futbalového reprezentanta Fritza Waltera. Mal dvadsaťštyri a musel dúfať, že sa čo najskôr vráti do Kaiserslauternu, a tam sa znovu stretne s celou rodinou, aj s bratmi Ottmarom a Ludwigom, ktorí tiež kdesi v uniforme čakali na koniec vojny.

„Čo mohlo viac demonštrovať nezmyselnosť celej tejto vojny?“ pýtal sa neskôr Walter v knižných spomienkach. „Víťazi aj porazení, strážcovia i zajatci sa nechávali očariť hrou, ako by neexistovalo na svete nič dôležitejšie.“

Američania ich vydali Červenej armáde na základe požiadavky, že každý nemecký vojak, ktorý bojoval na východnom fronte, patrí do sovietskeho zajatia.

Rusi ich hneď prešacovali. Hľadali hodinky, fotoaparáty, peniaze. Walter si však švajčiarske náramkové hodinky, ktoré dostal na reprezentačnom zápase v Berne, včas schoval do topánok.

„Du nix Uhr?“ spýtal sa ho červenoarmejec.

„Nein.“

„Du kaputt.“

Ale nechal ho žiť. Aj ďalších spolubojovníkov. Len im oholili hlavy, ako trestancom.

Druhý deň sa skupina mužov s opálenými tvárami a bielymi temenami vydala na pochod. Smer České Budějovice. „Davaj! Davaj!“ počuli zo všetkých strán rozkaz, ktorý ich bude v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sprevádzať.

Walter však nešiel dlho. Vrátili sa mu príznaky malárie, ktorá ho trápila od nasadenia v Taliansku, a musel do lazaretu. Keď ho z neho prepustili, kamaráti z jednotky boli preč.

Odvelili ho do iného nákladného vlaku s vojakmi a cez Viedeň sa dostali do Budapešti. Do mesta, kde odohral jeden zo svojich najslávnejších zápasov. V máji 1942 dvoma gólmi pomohol reprezentácii k víťazstvu 5:3 nad Maďarskom. Teraz sa tu ocitol ako bezmenný zajatec, ktorý netušil, čo prinesú nasledujúce dni.