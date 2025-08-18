Chce získať slovenské občianstvo. Srbka našla útočisko najskôr v Bardejove, potom na Myjave

BARDEJOV. Srbská legionárka Maja Dimitrijevičová začínala na Slovensku v tíme Union Nové Zámky, s ktorým v ligovej sezóne 2015/16 obsadila tretie miesto.
Situácia okolo ženského futbalu v Nových Zámkoch sa však postupne zhoršovala, a tak si musela hľadať nové pôsobisko. Našla ho v Bardejove.
Nekompromisná stopérka si okamžite vybojovala miesto v základnej zostave a stala sa autoritou na ihrisku i v kabíne. Aj preto pravidelne nastupovala s kapitánskou páskou.
Na východe Slovenska sa jej darilo mimoriadne – s Partizánkami získala titul majsteriek Slovenska (2016/17) a dvakrát vyhrala Slovenský pohár (2016/17 a 2018/19). Samozrejme, predstavila sa aj v Lige majstrov.
V Bardejove bola spokojná aj v osobnom živote – po boku priateľa Bojana Stajkoviča, ktorý pôsobil ako fyzioterapeut v klube a zároveň pracoval v nemocnici. Spolu začali uvažovať o slovenskom občianstve a Maja aj o reprezentácii Slovenska.
Žiaľ, po kontroverznom rozhodnutí SFZ ženský futbal v Bardejove zanikol a aktívne zostali len mládežnícke kategórie. Profesionálna futbalistka tak musela hľadať ďalší klub.
O tom, čo nasledovalo, hovorí: „Rok som hrala v Slovinsku, v klube ZNK Mura. Keď som tam prišla, už boli majstrami, takže som si zahrala aj Ligu majstrov. Potom som tri roky pôsobila v ZNK Olimpija Ľubľana.
Vo všetkých troch sezónach sme skončili druhé v lige a zahrala som si aj vo finále Slovinského pohára.“ Za tri sezóny v Ľubľane nastúpila v 79 zápasoch a strelila 22 gólov.
Slovenský jazyk ovláda písomne aj ústne a k Slovensku má veľmi blízky vzťah. Aj preto neváhala, keď prišla ponuka od aktuálnych majsteriek Slovenska – Spartaka Myjava.
„Pozvanie z Myjavy ma zaujalo najmä pre projekt, ktorý klub má, a pre ambíciu dosahovať dobré výsledky v Európe. Spartak je stabilný klub a dievčatá sú majsterky krajiny. To ma lákalo k návratu. Pomohlo aj to, že ovládam jazyk a Slovensko poznám. Preto nebolo ťažké rozhodnúť sa.“
Myjava ju angažovala nielen kvôli obhajobe titulu, ale aj s cieľom získať skúsenú posilu do Ligy majstrov. Aj tu sa jej darí:
„Jeden cieľ sme už splnili – postúpili sme do druhého kola Ligy majstrov po víťazstve na turnaji v Myjave. Druhým cieľom je čo najviac pomôcť klubu mojimi skúsenosťami, pokračovať v LM a získať opäť titul a pohár.“
Dimitrijevičová zároveň priznáva, že uvažuje o zotrvaní na Slovensku: „Rada by som získala slovenské občianstvo, pretože po desiatich rokoch na Slovensku už mám naň nárok a získala by som slovenský pas.“
Symbolickým momentom bol aj jej prvý ligový zápas po návrate – nastúpila práve proti Bardejovu. Klubu, s ktorým ju spája mnoho pekných spomienok. Nováčik prvej ligy sa vo svojej premiére predstavil na ihrisku úradujúcich majsteriek.