    Chce získať slovenské občianstvo. Srbka našla útočisko najskôr v Bardejove, potom na Myjave

    Srbská legionárka Maja Dimitrijevičová. (Autor: FB/Maja Dimitrijevičová)
    Peter Cingel|18. aug 2025 o 17:15
    Maja Dimitrijevičová začínala na Slovensku v tíme Union Nové Zámky.

    BARDEJOV. Srbská legionárka Maja Dimitrijevičová začínala na Slovensku v tíme Union Nové Zámky, s ktorým v ligovej sezóne 2015/16 obsadila tretie miesto.

    Situácia okolo ženského futbalu v Nových Zámkoch sa však postupne zhoršovala, a tak si musela hľadať nové pôsobisko. Našla ho v Bardejove.

    Nekompromisná stopérka si okamžite vybojovala miesto v základnej zostave a stala sa autoritou na ihrisku i v kabíne. Aj preto pravidelne nastupovala s kapitánskou páskou.

    Na východe Slovenska sa jej darilo mimoriadne – s Partizánkami získala titul majsteriek Slovenska (2016/17) a dvakrát vyhrala Slovenský pohár (2016/17 a 2018/19). Samozrejme, predstavila sa aj v Lige majstrov.

    V Bardejove bola spokojná aj v osobnom živote – po boku priateľa Bojana Stajkoviča, ktorý pôsobil ako fyzioterapeut v klube a zároveň pracoval v nemocnici. Spolu začali uvažovať o slovenskom občianstve a Maja aj o reprezentácii Slovenska.

    Žiaľ, po kontroverznom rozhodnutí SFZ ženský futbal v Bardejove zanikol a aktívne zostali len mládežnícke kategórie. Profesionálna futbalistka tak musela hľadať ďalší klub.

    Srbská legionárka Maja Dimitrijevič. (Autor: Peter Cingel)

    O tom, čo nasledovalo, hovorí: „Rok som hrala v Slovinsku, v klube ZNK Mura. Keď som tam prišla, už boli majstrami, takže som si zahrala aj Ligu majstrov. Potom som tri roky pôsobila v ZNK Olimpija Ľubľana.

    Vo všetkých troch sezónach sme skončili druhé v lige a zahrala som si aj vo finále Slovinského pohára.“ Za tri sezóny v Ľubľane nastúpila v 79 zápasoch a strelila 22 gólov.

    Slovenský jazyk ovláda písomne aj ústne a k Slovensku má veľmi blízky vzťah. Aj preto neváhala, keď prišla ponuka od aktuálnych majsteriek Slovenska – Spartaka Myjava.

    „Pozvanie z Myjavy ma zaujalo najmä pre projekt, ktorý klub má, a pre ambíciu dosahovať dobré výsledky v Európe. Spartak je stabilný klub a dievčatá sú majsterky krajiny. To ma lákalo k návratu. Pomohlo aj to, že ovládam jazyk a Slovensko poznám. Preto nebolo ťažké rozhodnúť sa.“

    Myjava ju angažovala nielen kvôli obhajobe titulu, ale aj s cieľom získať skúsenú posilu do Ligy majstrov. Aj tu sa jej darí:

    Srbská legionárka Maja Dimitrijevič. (Autor: FB/Maja Dimitrijevičová)

    „Jeden cieľ sme už splnili – postúpili sme do druhého kola Ligy majstrov po víťazstve na turnaji v Myjave. Druhým cieľom je čo najviac pomôcť klubu mojimi skúsenosťami, pokračovať v LM a získať opäť titul a pohár.“

    Dimitrijevičová zároveň priznáva, že uvažuje o zotrvaní na Slovensku: „Rada by som získala slovenské občianstvo, pretože po desiatich rokoch na Slovensku už mám naň nárok a získala by som slovenský pas.“

    Symbolickým momentom bol aj jej prvý ligový zápas po návrate – nastúpila práve proti Bardejovu. Klubu, s ktorým ju spája mnoho pekných spomienok. Nováčik prvej ligy sa vo svojej premiére predstavil na ihrisku úradujúcich majsteriek.

