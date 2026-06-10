Basketbal v krajine vytiahol na svetovú úroveň. Zomrel jeden z najlepších trénerov

Vo veku 94 rokov zomrel jeden z najvýznamnejších mužov v histórii litovského basketbalu, tréner a funkcionár Vladas Garastas.
Garastas sa výrazne zapísal do dejín litovského športu najmä po obnovení nezávislosti krajiny.
V rokoch 1992 až 1997 viedol mužskú reprezentáciu Litvy, s ktorou získal bronzové medaily na olympijských hrách v 1992 v Barcelone a v 1996 v Atlante.
Pod jeho vedením sa Litovci predstavili aj vo finále EuroBasket 1995, kde obsadili druhé miesto.
Úspechy zaznamenal aj ešte počas existencie Sovietskeho zväzu. Ako hlavný tréner reprezentácie ZSSR priviedol tím k bronzu na EuroBasket 1989 a striebru na MS v roku 1990.
Na klubovej úrovni sa jeho meno spája predovšetkým s tímom Žalgiris Kaunas. Legendárny litovský klub doviedol k trom po sebe idúcim titulom v sovietskej lige v rokoch 1985 až 1987.
Po skončení trénerskej kariéry zostal pri basketbale aj ako funkcionár. V rokoch 2003 až 2011 pôsobil na čele litovskej basketbalovej federácie, kde sa podieľal na ďalšom rozvoji tohto športu v krajine.