Basketbal v krajine vytiahol na svetovú úroveň. Zomrel jeden z najlepších trénerov

Vladas Garastas.
Vladas Garastas. (Autor: FIBA.basketball)
Sportnet|10. jún 2026 o 12:02
ShareTweet0

Na klubovej úrovni sa jeho meno spája predovšetkým s tímom Žalgiris Kaunas.

Vo veku 94 rokov zomrel jeden z najvýznamnejších mužov v histórii litovského basketbalu, tréner a funkcionár Vladas Garastas.

Garastas sa výrazne zapísal do dejín litovského športu najmä po obnovení nezávislosti krajiny.

V rokoch 1992 až 1997 viedol mužskú reprezentáciu Litvy, s ktorou získal bronzové medaily na olympijských hrách v 1992 v Barcelone a v 1996 v Atlante.

Pod jeho vedením sa Litovci predstavili aj vo finále EuroBasket 1995, kde obsadili druhé miesto.

Úspechy zaznamenal aj ešte počas existencie Sovietskeho zväzu. Ako hlavný tréner reprezentácie ZSSR priviedol tím k bronzu na EuroBasket 1989 a striebru na MS v roku 1990.

Na klubovej úrovni sa jeho meno spája predovšetkým s tímom Žalgiris Kaunas. Legendárny litovský klub doviedol k trom po sebe idúcim titulom v sovietskej lige v rokoch 1985 až 1987.

Po skončení trénerskej kariéry zostal pri basketbale aj ako funkcionár. V rokoch 2003 až 2011 pôsobil na čele litovskej basketbalovej federácie, kde sa podieľal na ďalšom rozvoji tohto športu v krajine.

Basketbal

Basketbal

    Vladas Garastas.
    Vladas Garastas.
    Basketbal v krajine vytiahol na svetovú úroveň. Zomrel jeden z najlepších trénerov
    dnes 12:02
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Basketbal v krajine vytiahol na svetovú úroveň. Zomrel jeden z najlepších trénerov