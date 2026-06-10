Predaj väčšinového podielu Tatrana Prešov stroskotal. Mesto nedostalo ani jednu ponuku

Prešovskí mestskí poslanci sa v stredu na mimoriadnom zasadnutí zaoberali ďalším smerovaním futbalového klubu FC Tatran Prešov.
Dôvodom bolo, že plánovaný predaj väčšinového podielu klubu formou obchodnej verejnej súťaže nebol úspešný, keďže mestu nebola doručená žiadna ponuka.
Poslanci zároveň rozhodovali o opatreniach na stabilizáciu klubu a o zmenách v jeho riadiacich orgánoch.
MsZ koncom apríla schválilo predaj 89,6 percenta akcií spoločnosti FC Tatran Prešov formou obchodnej verejnej súťaže.
Lehota na predkladanie súťažných návrhov bola do 8. júna 2026 do 14.00 h. V tejto lehote nebola mestu Prešov doručená žiadna ponuka. Poslanci to vzali na vedomie.
Zároveň poverili primátora mesta Prešov pristúpiť ku krokom smerujúcim k ozdraveniu a stabilizácii spoločnosti FC Tatran Prešov, najmä k zabezpečeniu jej financovania, nastaveniu ekonomických, organizačných a manažérskych opatrení a vytvoreniu podmienok na ďalšie riadne fungovanie klubu s termínom predloženia do najbližšieho zasadnutia MsZ mesta Prešov.
Poslanci rovnako poverili primátora mesta Prešov rokovať s potenciálnymi záujemcami o kúpu akcií spoločnosti FC Tatran.
Schválili tiež návrh poslanca Mariána Damankoša, že MsZ žiada primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta o vykonanie dôslednej kontroly hospodárenia FC Tatran Prešov za obdobie rokov 2022 - 2025, ktorého súčasťou bude analýza zodpovednosti za vznik aktuálnych záväzkov, záväzkov voči manažmentu, posúdenie efektívnosti a hospodárnosti nakladania s majetkom mesta Prešov.
MsZ schválilo i zmenu v predstavenstve FC Tatran Prešov. Vlastislav Laskovský sa verejne vzdal funkcie predsedu predstavenstva. Ako nového predsedu poslanci schválili primátora Františka Oľhu. Odobrili tiež zmeny v dozornej rade a zmenu stanov.
Mesto v predložených materiáloch uviedlo, že spoločnosť FC Tatran Prešov sa nachádza v období zásadnej športovej, organizačnej a ekonomickej zmeny. Klub v uplynulej sezóne vypadol z najvyššej Niké ligy a v nasledujúcej bude účastníkom MONACObet ligy.
„Mesto Prešov ako akcionár spoločnosti v súčinnosti s orgánmi spoločnosti započalo kroky smerujúce k jej stabilizácii, ktorých cieľom je najmä optimalizácia nákladov, prehodnotenie organizačného, ekonomického a športového nastavenia klubu, príprava hráčskeho kádra na nasledujúcu sezónu a vytvorenie podmienok na riadne fungovanie klubu v novom súťažnom ročníku,“ uviedlo mesto.