VIDEO: Bystričania opäť medzi elitou. Jarábek nemá obavy, Polievka: Cítim sa tu ako doma

Letnú prípravu na sezónu 2026/2027 odštartoval v stredu podvečer nováčik najvyššej futbalovej súťaže MFK Dukla Banská Bystrica.
Trénerovi Jurajovi Jarábkovi sa hlásilo dvadsať hráčov a traja brankári, medzi nimi aj štyri nové posily.
Sú nimi obrancovia Toheeb Alabi Adawele (Malženice) s Kristiánom Vallom (Karviná) a útočníci Michal Ďuriš (Trnava) s Róbertom Polievkom (MTK Budapešť).
Najmä mená Ďuriš a Polievka rezonujú širokou verejnosťou, pretože obaja skúsení útočníci sú odchovanci bystrického klubu a budia vzhľadom na predchádzajúce pôsobiská vrátane reprezentácie patričný rešpekt.
Ďuriš a Polievka sú výborní futbalisti
„Teším sa, že zostalo v klube veľa hráčov, ktorí majú srdcový vzťah k Dukle. Ďuriš a Polievka sú výborní futbalisti, aj keď majú už vyšší vek, ale to nie je rozhodujúce, pretože obaja sú profesionáli.
Robo je tridsiatnik, Michal je o osem rokov starší, ale čo sa týka kvality, mentoringu a prínosu do kabíny ako osobnosti je to veľké plus,“ vyjadril sa k príchodu oboch posíl v pozitívnom duchu tréner Banskobystričanov Juraj Jarábek.
VIDEO: Juraj Jarábek počas prvého tréningu
Ako kormidelník doviedol Duklu z druhej ligy po roku do prvej a pokračuje naďalej s tímom. K jeho aktuálnemu stavu ešte dodal: „Máme ešte nejakých hráčov rozrobených na príchod. Ide o brankársky post, stopérov, tiež by sa nám zišiel jeden kreatívny hráč.
Káder je skúsenejší, ale aj starší chalani trénovali dobre, takže nemám žiadne obavy. Máme kvalitných súperov počas letnej prípravy, verím, že nás patrične preveria. Všetci sa tešíme na prvú ligu.“
Banskú Bystricu opustilo osem hráčov, medzi nimi aj 33-ročný útočník Štefan Gerec, ktorý patril v druhej lige medzi nosných hráčov kádra Dukly.
VIDEO: Športový riaditeľ Jozef Móres počas prvého tréningu
„So Štefanom sme sa dnes rozlúčili v príjemnej atmosfére. Odviedol pre nás skvelú prácu, veľmi nám pomohol k postupu do najvyššej súťaže.
Zvažovali sme do poslednej chvíle, či s ním budeme pokračovať, ale aj vzhľadom na príchody nových posíl sme sa rozhodli, že nebudeme pokračovať,“ ozrejmil kľúčový odchod z tímu športový riaditeľ klubu Jozef Mores.
Program prípravy:
- 24. 6. MFK Dukla – Tatran Prešov
- 27. 6. ViOn Zlaté Moravce - MFK Dukla
- 4. 7. Sigma Olomouc - MFK Dukla
- 10. 7. FC Zlín - MFK Dukla
- 11. 7. MFK Dukla – Tatran Liptovský Mikuláš (v Priechode)
- 14. 7. MFK Dukla – Hapoel Tel Aviv (v Senci o 16.00 hod)
- 18. 7. MFK Dukla – FK Pohronie
Pričom priznal, že s posilami zďaleka v klube nekončia: „Prestavili sme nateraz štyri posily, budúci týždeň predstavíme ďalšie dve.
Potrebujeme vyriešiť brankársky a stopérsky post. Uvidíme potom, kde nás bude tlačiť topánka počas prípravy a potom vieme ešte zareagovať jedným menom.“
Pozitívne emócie na úvodnom zraze letnej prípravy neskrýval navrátilec Róbert Polievka, ktorý sa v banskobystrickom drese pred tromi rokmi stal spolu s Barseghjanom najlepším strelcom Niké ligy.
Polievka: Cítim sa tu ako doma
Pre TASR uviedol: „Vedel som kam prichádzam, o to je to pozitívnejšie pre mňa. Cítim sa tu ako doma. Už prvé minúty naznačujú, že tu bude taká istá atmosféra ako keď som odchádzal.
Teším sa a zvedavý som aj na skladbu mužstva. Pevne verím, že sa to vyskladalo dobre a budeme konkurencieschopní v prvej lige.“
VIDEO: Róbert Polievka počas prvého tréningu
Polievka sa teší na spoluprácu so skúsenejším Michalom Ďurišom, zatiaľ spolu ešte nehrali. K tomuto faktu poznamenal: „Michal je obrovská legenda, všetci ho tu rešpektujeme, takže sa teším na spoluprácu s ním.“
Polievka mal v Budapešti malú hernú minutáž v drese MTK a strelecky sa mu nedarilo.
V prvom rade potrebujem odmakať celú prípravu
Aj preto je pred aktuálnou sezónou vo vyjadreniach opatrný: „Sám neviem, ako ma to po odchode a nevydarenej sezóne v Budapešti teraz športovo zastihne.
V prvom rade potrebujem odmakať celú prípravu, byť zdravý a odohrať pár zápasov v príprave, lebo naposledy som hral zápas pred tromi mesiacmi.
To bude prvotný cieľ. Až na konci prípravy si budeme môcť povedať niečo aj o osobných cieľoch, no momentálne je priskoro o tom hovoriť po ťažkom období pre mňa.“
Káder Banskej Bystrice v príprave:
Brankári: Lukáš Hroššo, Michal Lukáč, Branko Maruniak, Michal Trnovský (zranený)
Obrancovia: Ľubomír Willwéber, Joao Miranda, Nicolas Šikula, Toheeb Alabi Adewale, Kazeem Bolaji, Adam Baláž, Kristián Vallo
Stredopoliari: Dávid Richtárech, Jakub Považanec, Dominik Veselovský, Branko Pinďura (zranený), Mário Zimáni, Tomáš Kajsin, Adrián Sivíček, Peter Kotroczó (na skúške)
Útočníci: Tibor Slebodník, Adam Hanes, Praisegod Okechukwu (individ. príprava), Michal Ďuriš, Enzo Arevalo, Róbert Polievka, Christopher Argueta, Kompan Brezník (na skúške)