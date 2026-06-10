Trenčín vstupuje do prípravy s ambíciou posunu. Buď všetko, alebo nič, uviedol tréner

Futbalisti AS Trenčín odštartovali prípravu na nadchádzajúci ročník Niké ligy. Realizačnému tímu pod vedením trénera Ricarda Moniza sa na prvom tréningu hlásilo 26 hráčov. V úvodný deň zrazu chýbalo niekoľko mien.
Estónska trojica Dimitri Jepihhin, Markus Poom a Kristo Hussar sa po reprezentačných povinnostiach k mužstvu pripojí neskôr.
Predĺženú dovolenku dostal aj čerstvý debutant v reprezentačnom A-tíme Slovenska Hugo Pavek. Začiatkom budúceho týždňa sa pridajú Soares, Jurák, Mathurin, Katič, Križan a Fiala. Rovnako chýbali zranení Besillé a Šimič.
VIDEO: Lukáš Skovajsa na začiatku prípravy
S prvým mužstvom začali prípravu aj hráči rezervného tímu Slovák, Talda, Uhlárik, Haba a Žiška. Na skúšku prichádzajú Jenno Campagne, Martin Mišovič, Mohammed Garba, Klinshakaa Longbak a Nikola Jovanovič. Z hosťovania v MŠK Púchov sa vracia Dávid Straka.
Program prípravy AS Trenčín:
- 20.6. ŠK Slovan Bratislava B - AS Trenčín
- 27.6. AS Trenčín - FC Petržalka
- 3.7. AS Trenčín - FC Zlín
- 3.7. AS Trenčín - FK Inter Bratislava
- 7.7. Pogoň Grodzisk Mazowiecki - AS Trenčín
- 10.7. Legia Varšava - AS Trenčín
- 18.7. AS Trenčín - FC Baník Ostrava
V prípravnom období čaká Trenčanov sedem zápasov, z toho tri odohrajú mimo svojho domáceho štadióna.
Prvý duel letnej prípravy čaká ôsmy tím uplynulého ročníka 20. júna proti rezerve Slovana Bratislava. Generálku pred sezónou odohrá 18. júla s FC Baník Ostrava na domácej pôde.
„Čaká nás náročná sezóna. Po uplynulom ročníku, ktorý bol pre naše mužstvo transformačný, chceme urobiť krok vpred.
V minulej sezóne nám chýbali tri body k prieniku do hornej šestky. Ideme do toho štýlom buď všetko, alebo nič. Chceme Trenčín vrátiť na úroveň, kde sa kedysi nachádzal,“ vyjadril sa pre TASR tréner Ricardo Moniz.
VIDEO: Tréner Ricardo Moniz pri štarte prípravy
Šesťdesiatjedenročný holandský kormidelník na margo letnej prípravy dodal: „Hráči majú pred sebou náročné obdobie.
Pokiaľ sa chcú posunúť na medzinárodnú úroveň, iba talent im nestačí. Dnešný futbal je o rýchlosti a kapacite šprintu. Potrebujeme trénovať tvrdšie ako naša konkurencia. Zároveň musíme hľadať rozdielových hráčov vpredu i vzadu.“
Káder AS Trenčín na začiatku letnej prípravy:
Brankári: Alex Húdok, Marek Jurák, Andrija Katič, Matúš Sláviček
Obrancovia: Loic Besillé, Nikolas Brandis, Papa Mamadou Diouf, Jaroslav Holp, Kristo Hussar, Nikola Jovanovič, Richard Križan, Hugo Pavek, Lukáš Skovajsa, Viktor Šimič, Ľubomír Talda (B-tím), Daniel Žiška (B-tím)
Stredopoliari: Antonio Baždarič, Jenno Campagne, Adrián Fiala, Artur Haba (B-tím), Tadeáš Hájovský, Fedor Kasana, Klinshaka Longbak, Gia Nadareišvili, Markus Poom, Dávid Straka (návrat z hosťovania), Matúš Uhlárik (B-tím)
Útočníci: Šachmurza Adyrbekov, Denis Adamkovič, Nentaka Bangs, Cody David, Mohammed Garba, Dimitri Jepihhin, Dylann Kam, Roshaun Mathurin, Martin Mišovič, Lukáš Mikulaj, Franko Sabljič, Filip Slovák (B-tím), Eynel Soares