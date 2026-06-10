Trenčín vstupuje do prípravy s ambíciou posunu. Buď všetko, alebo nič, uviedol tréner

Na snímke hráči AS Trenčín počas tréningu v rámci letnej prípravy futbalistov.
Na snímke hráči AS Trenčín počas tréningu v rámci letnej prípravy futbalistov. (Autor: TASR)
TASR|10. jún 2026 o 18:43
ShareTweet0

V úvodný deň zrazu chýbalo niekoľko mien.

Futbalisti AS Trenčín odštartovali prípravu na nadchádzajúci ročník Niké ligy. Realizačnému tímu pod vedením trénera Ricarda Moniza sa na prvom tréningu hlásilo 26 hráčov. V úvodný deň zrazu chýbalo niekoľko mien.

Estónska trojica Dimitri Jepihhin, Markus Poom a Kristo Hussar sa po reprezentačných povinnostiach k mužstvu pripojí neskôr.

Predĺženú dovolenku dostal aj čerstvý debutant v reprezentačnom A-tíme Slovenska Hugo Pavek. Začiatkom budúceho týždňa sa pridajú Soares, Jurák, Mathurin, Katič, Križan a Fiala. Rovnako chýbali zranení Besillé a Šimič.

VIDEO: Lukáš Skovajsa na začiatku prípravy

S prvým mužstvom začali prípravu aj hráči rezervného tímu Slovák, Talda, Uhlárik, Haba a Žiška. Na skúšku prichádzajú Jenno Campagne, Martin Mišovič, Mohammed Garba, Klinshakaa Longbak a Nikola Jovanovič. Z hosťovania v MŠK Púchov sa vracia Dávid Straka.

Program prípravy AS Trenčín:

  • 20.6. ŠK Slovan Bratislava B - AS Trenčín
  • 27.6. AS Trenčín - FC Petržalka
  • 3.7. AS Trenčín - FC Zlín
  • 3.7. AS Trenčín - FK Inter Bratislava
  • 7.7. Pogoň Grodzisk Mazowiecki - AS Trenčín
  • 10.7. Legia Varšava - AS Trenčín
  • 18.7. AS Trenčín - FC Baník Ostrava

V prípravnom období čaká Trenčanov sedem zápasov, z toho tri odohrajú mimo svojho domáceho štadióna.

Prvý duel letnej prípravy čaká ôsmy tím uplynulého ročníka 20. júna proti rezerve Slovana Bratislava. Generálku pred sezónou odohrá 18. júla s FC Baník Ostrava na domácej pôde.

„Čaká nás náročná sezóna. Po uplynulom ročníku, ktorý bol pre naše mužstvo transformačný, chceme urobiť krok vpred.

V minulej sezóne nám chýbali tri body k prieniku do hornej šestky. Ideme do toho štýlom buď všetko, alebo nič. Chceme Trenčín vrátiť na úroveň, kde sa kedysi nachádzal,“ vyjadril sa pre TASR tréner Ricardo Moniz.

VIDEO: Tréner Ricardo Moniz pri štarte prípravy

Šesťdesiatjedenročný holandský kormidelník na margo letnej prípravy dodal: „Hráči majú pred sebou náročné obdobie.

Pokiaľ sa chcú posunúť na medzinárodnú úroveň, iba talent im nestačí. Dnešný futbal je o rýchlosti a kapacite šprintu. Potrebujeme trénovať tvrdšie ako naša konkurencia. Zároveň musíme hľadať rozdielových hráčov vpredu i vzadu.“

Káder AS Trenčín na začiatku letnej prípravy:

Brankári: Alex Húdok, Marek Jurák, Andrija Katič, Matúš Sláviček

Obrancovia: Loic Besillé, Nikolas Brandis, Papa Mamadou Diouf, Jaroslav Holp, Kristo Hussar, Nikola Jovanovič, Richard Križan, Hugo Pavek, Lukáš Skovajsa, Viktor Šimič, Ľubomír Talda (B-tím), Daniel Žiška (B-tím)

Stredopoliari: Antonio Baždarič, Jenno Campagne, Adrián Fiala, Artur Haba (B-tím), Tadeáš Hájovský, Fedor Kasana, Klinshaka Longbak, Gia Nadareišvili, Markus Poom, Dávid Straka (návrat z hosťovania), Matúš Uhlárik (B-tím)

Útočníci: Šachmurza Adyrbekov, Denis Adamkovič, Nentaka Bangs, Cody David, Mohammed Garba, Dimitri Jepihhin, Dylann Kam, Roshaun Mathurin, Martin Mišovič, Lukáš Mikulaj, Franko Sabljič, Filip Slovák (B-tím), Eynel Soares

Slovensko

    Na snímke hráči AS Trenčín počas tréningu v rámci letnej prípravy futbalistov.
    Na snímke hráči AS Trenčín počas tréningu v rámci letnej prípravy futbalistov.
    Trenčín vstupuje do prípravy s ambíciou posunu. Buď všetko, alebo nič, uviedol tréner
    dnes 18:43
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Trenčín vstupuje do prípravy s ambíciou posunu. Buď všetko, alebo nič, uviedol tréner