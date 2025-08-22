Tradičné mužstvo prežíva krízu. Po odchode skúsených hráčov mu hrozí boj o záchranu

KOŠICE. Počas svojej existencie odohrala Lokomotíva Košice 25 rokov v najvyššej československej a 5 rokov v najvyššej slovenskej súťaži.
Po úspešných časoch však prišli aj tie horšie. Klub prišiel o vlastný štadión a po sezóne 2018/19 stratil hlavného sponzora, v dôsledku čoho sa neprihlásil do druhej ligy.
O rok neskôr začínal znova – až v piatej lige. V sezóne 2023/24 sa však začalo blýskať na lepšie časy, keď „železničiari“ postúpili do tretej ligy. Ako nováčik ju zvládli so cťou a bez väčších starostí o záchranu.
V lete však opäť prišla rana – z klubu odišla skupina starších a skúsených hráčov. Trénerovi Milanovi Lalkovičovi zostali najmä mladíci, a s tými sa ligový futbal robí podstatne ťažšie.
Po troch úvodných kolách TIPOS tretej ligy východ má Lokomotíva na konte len 3 body a hrozí jej boj o záchranu.
Mladí hráči síce ukazujú snahu a nasadenie, no chýbajú im skúsenosti. Výsledkom sú časté chyby a zbytočné góly, čo dokazuje aj vysoko pasívne skóre 3:11 po troch zápasoch.
Jedným zo skúsenejších hráčov, ktorí sa rozhodli zostať, je tridsaťdvaročný stredopoliar Ľubomír Ivanko Macej.
Počas kariéry pôsobil v Prešove, Bardejove, Vlašimi či Slávii TUKE. O súčasnom stave v klube hovorí otvorene:
„Krátkodobú budúcnosť klubu vidím ako nie veľmi priaznivú. V lete odišiel celý hráčsky káder z minulej sezóny a máme veľké problémy s doplnením. Sezóna je už rozbehnutá a prestupovať možno len so súhlasom domovského klubu.“
Na rozdiel od viacerých spoluhráčov, ktorí počas letnej prestávky odišli, on o odchode neuvažoval: „V Loky som sa rozhodol ostať aj napriek sklamaniu zo situácie, ktorá nastala. Dôvod je jednoduchý – pracujem a žijem v Košiciach, mám to blízko na tréningy.“
Skúsený a technicky vyspelý stredopoliar, ktorý vždy patril k tvorcom hry, si je vedomý, že Lokomotíva to nebude mať v ročníku 2025/26 vôbec jednoduché:
„V tomto ligovom ročníku nás čaká ťažký boj o záchranu. Je tu však obrovský priestor pre mladých hráčov, ktorí môžu naberať skúsenosti v mužskom futbale.“
Jeho futbalový cieľ je jednoznačný: „Môj osobný cieľ je zachrániť tento klub v 3. lige.“ Aj mimo futbalu má však Ľubomír svoj aktívny život: „Trávim čas s rodinou, dosť veľa pracujem a občas si vyjdem s bývalými spoluhráčmi na cyklotúru.“