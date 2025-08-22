    Tradičné mužstvo prežíva krízu. Po odchode skúsených hráčov mu hrozí boj o záchranu

    Ľubomír Ivanko Macej.
    Ľubomír Ivanko Macej. (Autor: archív IM)
    Peter Cingel|22. aug 2025 o 09:00
    ShareTweet0

    Lokomotíva to nebude mať v ročníku 2025/26 vôbec jednoduché.

    KOŠICE. Počas svojej existencie odohrala Lokomotíva Košice 25 rokov v najvyššej československej a 5 rokov v najvyššej slovenskej súťaži.

    Po úspešných časoch však prišli aj tie horšie. Klub prišiel o vlastný štadión a po sezóne 2018/19 stratil hlavného sponzora, v dôsledku čoho sa neprihlásil do druhej ligy.

    O rok neskôr začínal znova – až v piatej lige. V sezóne 2023/24 sa však začalo blýskať na lepšie časy, keď „železničiari“ postúpili do tretej ligy. Ako nováčik ju zvládli so cťou a bez väčších starostí o záchranu.

    V lete však opäť prišla rana – z klubu odišla skupina starších a skúsených hráčov. Trénerovi Milanovi Lalkovičovi zostali najmä mladíci, a s tými sa ligový futbal robí podstatne ťažšie.

    Po troch úvodných kolách TIPOS tretej ligy východ má Lokomotíva na konte len 3 body a hrozí jej boj o záchranu.

    Mladí hráči síce ukazujú snahu a nasadenie, no chýbajú im skúsenosti. Výsledkom sú časté chyby a zbytočné góly, čo dokazuje aj vysoko pasívne skóre 3:11 po troch zápasoch.

    Jedným zo skúsenejších hráčov, ktorí sa rozhodli zostať, je tridsaťdvaročný stredopoliar Ľubomír Ivanko Macej.

    Počas kariéry pôsobil v Prešove, Bardejove, Vlašimi či Slávii TUKE. O súčasnom stave v klube hovorí otvorene:

    „Krátkodobú budúcnosť klubu vidím ako nie veľmi priaznivú. V lete odišiel celý hráčsky káder z minulej sezóny a máme veľké problémy s doplnením. Sezóna je už rozbehnutá a prestupovať možno len so súhlasom domovského klubu.“

    Na rozdiel od viacerých spoluhráčov, ktorí počas letnej prestávky odišli, on o odchode neuvažoval: „V Loky som sa rozhodol ostať aj napriek sklamaniu zo situácie, ktorá nastala. Dôvod je jednoduchý – pracujem a žijem v Košiciach, mám to blízko na tréningy.“

    Skúsený a technicky vyspelý stredopoliar, ktorý vždy patril k tvorcom hry, si je vedomý, že Lokomotíva to nebude mať v ročníku 2025/26 vôbec jednoduché:

    „V tomto ligovom ročníku nás čaká ťažký boj o záchranu. Je tu však obrovský priestor pre mladých hráčov, ktorí môžu naberať skúsenosti v mužskom futbale.“

    Jeho futbalový cieľ je jednoznačný: „Môj osobný cieľ je zachrániť tento klub v 3. lige.“ Aj mimo futbalu má však Ľubomír svoj aktívny život: „Trávim čas s rodinou, dosť veľa pracujem a občas si vyjdem s bývalými spoluhráčmi na cyklotúru.“

    Tabuľka III. ligy Východ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
    3
    3
    0
    0
    11:1
    9
    V
    V
    V
    2
    Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
    3
    3
    0
    0
    11:1
    9
    V
    V
    V
    3
    FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
    3
    3
    0
    0
    9:1
    9
    V
    V
    V
    4
    ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
    3
    2
    0
    1
    8:4
    6
    P
    V
    V
    5
    OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
    3
    2
    0
    1
    8:5
    6
    V
    V
    P
    6
    MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
    3
    1
    1
    1
    4:5
    4
    V
    R
    P
    7
    MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
    3
    1
    1
    1
    5:7
    4
    V
    R
    P
    8
    FK PopradFK PopradFK Poprad
    3
    1
    0
    2
    2:5
    3
    P
    P
    V
    9
    FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
    3
    1
    0
    2
    3:11
    3
    V
    P
    P
    10
    MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
    3
    0
    2
    1
    1:5
    2
    P
    R
    R
    11
    MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
    3
    0
    2
    1
    1:7
    2
    P
    R
    R
    12
    1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
    3
    0
    1
    2
    2:5
    1
    P
    P
    R
    13
    MFK SninaMFK SninaMFK Snina
    3
    0
    1
    2
    1:5
    1
    P
    P
    R
    14
    MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
    3
    0
    0
    3
    1:5
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

      Ľubomír Ivanko Macej.
      Ľubomír Ivanko Macej.
      Tradičné mužstvo prežíva krízu. Po odchode skúsených hráčov mu hrozí boj o záchranu
      Peter Cingeldnes 09:00
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»Tradičné mužstvo prežíva krízu. Po odchode skúsených hráčov mu hrozí boj o záchranu