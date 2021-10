Dunajskostredský Lukaku nebol vyradený z kádra. Je chorý, tvrdí tréner

Začali sa šíriť informácie, že mal konflikt so spoluhráčom a v klube predčasne skončil.

„Taký kvalitný hráč chýba, ale nebolo to len o ňom. Aj bez neho máme dostatočnú kvalitu na to, aby sme takéto zápasy zvládli,“ tvrdil Németh po tom, čo jeho mužstvo pod Tatrami nečakane podľahlo nováčikovi 0:1 .

„Som nesmierne rád. Dal som do toho všetko. Pomohlo mi, že som nastupoval za náš B-tím, kde som strieľal góly,“ vravel hrdina duelu.

Dunajskostredčania vstúpili do stretnutia aktívne, inkasovali však ako prví. V závere prvej polhodiny sa pohotovým volejom blysol Peter Voško.

„Výsledok je prekvapivý. Vedeli sme, že súper bude mať väčšie držanie lopty, ale viac gólových šancí sme mali, paradoxne, my. Zámer nám vyšiel a môžeme to osláviť,“ usmieval sa český gólman.

Liptákov to napokon mrzieť nemuselo, keďže ich brankár Matěj Luksch si pripísal prvé čisté konto v najvyššej slovenskej súťaži.

„Je to pre nás šok. Prišli sme si po tri body, ale bol to vyrovnaný zápas, nebolo v ňom vidieť rozdiel v kvalite. Súper nás neprekvapil. Vedeli sme že to bude vyhecované,“ vravel Lukschov krajan v bráne Dunajskej Stredy Martin Jedlička.

„Nechceme nič urýchliť. S bezkontaktným tréningom začne zrejme v novembri, ale k mužstvu by sa mal plnohodnotne pripojiť až od januára,“ priblížil Antal.

„Radšej by som útočil z vrchných pozícii a mal viac bodov. Toto nie je dobré,“ tvrdil Jedlička a pridal ešte jeden postreh. „Ak chceme hrať o titul, nie je možné, aby som mal najviac zákrokov v lige,“ vyhlásil.

Kým vlani zaznamenala Dunajská Streda výborný štart do sezóny, v úvode tej aktuálnej sa pomerne dosť trápila. Pred zápasom s Liptákmi však vyhrala tri zápasy v rade a poskočila na štvrté miesto.

„Cítime sa tu ako doma. Ihrisko je vo veľmi dobrom stave, ľudia prídu a povzbudia nás. Patrí im za to vďaka,“ odkázal Voško.

Liptovský Mikuláš po slabšom vstupe do sezóny výrazne ožil. Vyhral tretí domáci zápas v rade, celkovo ich zo šiestich zvládol štyri. Domáce prostredie má pritom len na papieri. Zápasy hráva v šesťdesiat kilometrov vzdialenom Poprade.

Popradský okres sa od pondelka prepne do čiernej farby. Z tohto dôvodu išlo zrejme o poslednú možnosť hrať tohto roku pred väčším počtom priaznivcov na tribúnach.

Po postupe do Fortuna ligy neprešiel káder Liptákov výraznejšou hráčskou prestavbou. Mnohí ich preto odpisovali. Avšak, výsledky z posledného obdobia ukazujú, že mužstvo je konkurencieschopné.

„Každého z nás to mrzí. Diváci budú určite chýbať,“ povzdychol si Voško.

„Možno som tvrdohlavý tréner, ale chlapcom som veril a chcel som hrať so slovenskými futbalistami. Keď si to vybojovali, nech si ligu užijú. Možno to uhráme a na budúci rok budeme ešte silnejší,“ zamyslel sa Petruš.

Ocenil aj to, ako sa mužstvo vyrovnalo s absenciou potrestaného kapitána a lídra mužstva Richarda Bartoša. „Dnes to bolo o našich hráčoch, nie o hráčoch súpera. Dali do toho srdce i obetavosť,“ chválil Petruš.