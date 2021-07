Ohúrili Slovensko, v lige ich čaká pekelný úvod. Hráči sú už profesionáli

Liptovský Mikuláš bol v uplynulej sezóne strojcom jedného z najfascinujúcejších príbehov v slovenskom klubovom futbale. So skromným rozpočtom, bez finančnej podpory v rozpočtovom provizóriu fungujúceho mesta a s hráčmi, ktorí popri futbale pracovali, postúpil do Fortuna ligy. „Občas sa k tomu myšlienkami vrátim. Momentálne však máme plnú hlavu starostí s prípravou na nový ročník, ktorý začína už budúci víkend,“ hovorí športový riaditeľ MFK Tatran Liptovský Mikuláš JÁN PAPAJ pred historickou premiérou klubu v najvyššej súťaži.

Atraktívnejšieho súpera si Liptáci ani nemohli priať. Na úvod vyzvú aktuálneho majstra Slovan Bratislava. Ani v ďalších kolách sa s nimi žreb nemaznal.

Počas prípravy ste si zahrali s Wislou Krakov, ktorú vedie Adrián Guľa, Slováckom, či Olomoucom. V Česku ste absolvovali aj krátke sústredenie. Ako ste zatiaľ spokojný? V lige nás budú čakať veľmi nároční súperi, čomu sme sa snažili prispôsobiť aj prípravu. Vybrali sme si zaujímavé mužstvá a myslím si, že sme s nimi odohrali veľmi slušné partie, aj keď výsledkovo sme ich nezvládli. Najviac ma mrzia zranenia kľúčových hráčov, ktorí v niektorých zápasoch nemohli nastúpiť. Pevne verím, že do začiatku súťaže sa dajú do poriadku.

Generálku pred vstupom do Fortuna ligy odohráte v Poprade, ktorý bude dejiskom vašich domácich zápasov. Áno, presne tak. Chceme si štadión vyskúšať, preto sme sa rozhodli pre túto možnosť. V sobotu o 18.00 hod. nastúpime proti Trebišovu.

Liptáci v príprave narazili aj na slávny poľský klub Wisla Krakov. (Autor: facebook MFK Tatran L.M./ Tomáš Kučera)

Káder, ktorý vybojoval postup, zostal pokope. Akí noví hráči doň pribudli? Bezprostredne po skončení minulej sezóny sme avizovali, že osemdesiat percent kádra si chceme ponechať. Všetci, u ktorých sme chceli, aby zostali, naozaj zostali, čo ma veľmi teší. Novými hráčmi sú brankár Plzne Dominik Sváček, stopér Robin Hranáč takisto z Plzne, Dávid Filinský z Ružomberka, Jakub Švec z Dunajskej Stredy, Patrik Pinte, ktorý je hráčom maďarského Haladásu a naposledy bol na hosťovaní v Šamoríne. Káder je pre túto chvíľu viac-menej uzavretý. Uvidíme, aký sa nám bude v úvode sezóny dariť. Jedno-dve okienka si ešte nechávame voľné. Aké sú ambície Liptovského Mikuláša pred vstupom do Fortuna ligy? Prvý ročník si nedávame vysoké ciele, chceme sa zachrániť v súťaži. Pred minulou sezónou sme nerátali s možnosťou postupu, ale vyšlo to tak, že sa nám to podarilo. Teraz sa ideme pobiť o to, aby sme v lige zostali a neurobili si v nej hanbu.

Novou posilou je aj 24-ročný Patrik Pinte (vľavo), syn bývalého slovenského reprezentanta Attilu Pinteho. (Autor: TASR)

Hráči počas účinkovania v druhej lige pracovali v rodinných firmách, či iných zamestnaniach. Ako to máte nastavené teraz? Deväťdesiat percent hráčov má profesionálne zmluvy. A či ďalej pracujú? Ťažko povedať, všetci chodia na všetky tréningy. Ak to stíhajú popri zvládaní futbalových povinností, tak nám to nevadí. V akých cifrách sa pohybujú platy hráčov? Nie sú to žiadne horibilné čiastky. Ide o sumu do tisíctristo eur.

Popradské NTC budete využívať aj na predzápasové tréningy? Nechávame to na hráčoch, ako sa rozhodnú oni. Proti Trebišovu si to vyskúšame a uvidíme budúci týždeň, či tam v piatok absolvujeme aj tréning alebo nie. Liptovský Mikuláš a Poprad delí zhruba šesťdesiat kilometrov, obe mestá spája diaľnica. Myslíte si, že si fanúšikovia nájdu cestu na štadión? Evidujeme dosť veľký záujem, najmä o prvý zápas. Neviem, či ľudí neodradia pravidlá, ktoré musia spĺňať, aby mohli navštíviť športové podujatie.

Očkovaní ľudia majú výhody, preto by som ich aj touto cestou chcel vyzvať, aby sa šli očkovať a získajú jednoduchší prístup na zápas. Pri obmedzenej kapacite budú mať prednosť majitelia permanentiek, pričom tie sú už v predpredaji. Ako dlho bude vaším prechodným domovom Poprad? Pri vstupe do Fortuna ligy sme sa zaviazali, že do dvoch rokov by sme sa mali vrátiť na štadión v Liptovskom Mikuláši. Potrebné je v prvom rade zvýšiť jeho kapacitu, ďalej zabezpečiť vyhrievanie trávnika a osvetlenie štadióna.

Začali sme s prípravou projektovej dokumentácie a následne budeme musieť rokovať s mestom, ktoré je vlastníkom štadióna. Absolútny nováčik privíta v úvodnom kole nového ročníka najslávnejší slovenský klub Slovan Bratislava. Ako reakcie to vo vašich radoch vyvolalo? Žreb k nám bol dosť krutý. Po Slovane ideme do Dunajskej Stredy, Trnavy a doma máme Žilinu. Pre nováčika ide o veľmi náročný úvod, ale verím, že si z týchto zápasov nejaké body odnesieme.

Bývalý ligový hráč Ján Papaj to s loptou vie aj v 42 rokoch. (Autor: facebook MFK Tatran L.M./ Tomáš Kučera)