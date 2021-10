Veľké prekvapenie. Liptovský Mikuláš dokonale zaskočil Dunajskú Stredu

Marek Petruš, tréner Liptovského Mikuláša: "Mne sa zápas hodnotí perfektne. Proti silnému mužstvu sme podali vynikajúci výkon. Pripravili sme sa na súpera taktickým zámerom, ktorým by sa mužstvo ako Dunajská Streda dalo zdolať, čo sa aj potvrdilo. Hráči do bodky splnili všetky pokyny. My sme boli nebezpečnejší smerom na súperovu bránu, aj keď sme mali menej loptu na nohách. Chlapcom chcem poďakovať."

Antal Németh, tréner Dunajskej Stredy: "Jediné, čo môžem k zápasu povedať, je, že blahoželám domácim k víťazstvu. My sme si zvíťaziť nezaslúžili. Sme veľmi sklamaní, chceli sme získať tri body. Neviem v tomto momente povedať, prečo sme hrali tak zle. Naša hra bola plná technických nedostatkov. Práve pre ne sme si nevytvárali šance. Domáci na rozdiel od mojich hráčov hrali dobre a bojovali až do konca."