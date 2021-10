Hororový začiatok. Lukaku zo Žitného ostrova zaskočil Žilinčanov

Didier Lamkel Zé postavou pripomína belgického reprezentanta zo Chelsey Romelua Lukakua. Fanúšikovia ho volajú Lukaku zo Žitného ostrova. Bol to práve on, kto sa už v úvodných sekundách odhodlal k strele a z diaľky zaskočil brankára Samuela Petráša.

„Toto sa nedá naplánovať. Samozrejme, že sme hráčom prízvukovali, aby strieľali, ak budú vo výhodnej pozícii, ale bola to jeho individuálna kvalita, ako tú situáciu vyriešil,“ chválil svojho zverenca po stretnutí Antal Németh, kouč Dunajskej Stredy.

Rýchly gól ich zmrazil

„Bol to hororový vstup do zápasu. Z prvého nákopu sme inkasovali. Zamávalo to s nami,“ uznal tréner Žilinčanov Peter Černák.

„Začali sme veľmi zle. Úvod bol nervózny, možno aj preto, lebo sme veľmi chceli. Ten rýchly gól nás zmrazil,“ poznamenal kapitán Žiliny Jakub Paur.

„Nikto nečakal, že Lamkel Zé vystrelí. Aj náš brankár bol prekvapený,“ dodal Paur.

Do zostavy sa vrátil po mesiaci a pol po zranení. „Snažil som sa na ihrisku nechať všetko. Nebolo to ideálne. Budem tvrdo pracovať, aby sa to zlepšilo,“ zdôraznil.