Real opäť prežil nemožné. Pomohol mu verdikt, ktorý tu nikdy predtým nebol

Aj keď sa Realu Madrid v Lige majstrov nedarí, tak takmer vždy sa k nemu prikloní šťastie. Už koľkokrát v dejinách sa to stalo. Stačí spočítať iba zápasy pod vedením Carla Ancellottiho za posledných pár rokov. Je to klub výnimočnej kvality, ale aj pod šťastnou hviezdou.

BRATISLAVA. „Aj keď hrajú slabo, Madrid prežije. Je to úžasné, čo prežije," napísal Tomás Roncero z denníka AS.

„Mysleli ste si, že ste už videli všetko? Nuž, na Metropolitano sme videli ďalšiu kapitolu. Tentoraz to nebol gól v 93. minúte, ale ďalší penaltový rozstrel, v ktorom Juliánovi Álvarezovi neuznali gól za to, že sa dvakrát dotkol lopty,“ dodal Garcia-Ocho.

"Je tu niekto, kto videl, že sa Julián dvakrát dotkol lopty? Zdvihnite ruku. Kto dvíha ruku? Nikto nedvíha ruku,“ krútil hlavou Diego Simeone. Tréner Atlética sa takto pýtal novinárov na tlačovej konferencii a so zvýšeným hlasom to opakoval.

„Mal som pocit, že sa dvakrát dotkol lopty a povedal som to rozhodcovi. Je to pre nich trochu smola," priznal brankár Realu Thibaut Courtois.

Slovinec chytil penaltu a bol veľmi blízko, aby zneškodnil aj poslednú. Na loptu si siahol, ale nakoniec sa tešil stopér Realu – Antonio Rüdiger, ktorý so šťastím premenil.

Ďalším súperom Realu bude Arsenal.

Real je stopercentný

„Mal som v hlave, že to kopne na tú stranu. Prišiel som trochu neskoro, a preto to išlo dovnútra. To je šťastie, ktoré sme nemali. Je to futbal a bohužiaľ, tak to nemalo byť,“ priznal Oblak.