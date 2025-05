Škriniarov druhý najobľúbenejší klub je blízko prvenstva. Príde reprezentant na oslavy?

BRATISLAVA. Už pomaly všetci zaknihovali bezgólovú remízu, no v 89. minúte prišiel striedajúci hráč a rozhodol.

„V prvom polčase sme boli priamočiarejší v ofenzíve, ale súper v prestávke prestriedal a začal hrať vysoký presing, dal tam rýchlych hráčov. My sme reagovali zmenou rozostavenia a prehustili sme stred. Mali sme asi dve väčšie šance, a súper mal jeden priamy kop,“ doplnil.

Tréner Jesenského János Vízteleki nemal k dispozícii svoj najsilnejší káder.

„Mali sme zranených a chorých, ale aj u domácich chýbal jeden z najlepších hráčov, Jaroslav Mihalík. Taktiku sme prispôsobili súperovi, nepustili sme súpera veľmi do šancí, ale ani my sme nevypracovali vyložené šance,“ opisoval dianie kouč hostí.

Koncom prvého polčasu sa udiala vec, ktorá podľa neho mala vplyv na ďalší priebeh stretnutia.

„Hráč domácich udrel nášho hráča, ale nebol vylúčený. Ak by dostal červenú kartu, asi by to bol iný zápas,“ poznamenal Vízteleki.