Agent Škriniara očakáva leto plné ponúk: Starostlivo zvážime všetky možnosti

Talian v rozhovore potvrdil spokojnosť svojho klienta s výberom hosťovania do Turecka a priblížil, ako bude vyzerať leto Milana Škriniara. „Budeme musieť byť rozvážni a v správnom čase starostlivo zvážime všetky možnosti,” tvrdí agent.

BRATISLAVA. Od januára hosťuje v tureckom Fenerbahce. Milan Škriniar odišiel do Turecka s cieľom získať potrebnú minutáž. „Hráva pravidelne, a to je najdôležitejšie,” tvrdí v rozhovore pre Sportnet jeho agent ROBERTO SISTICI .

Milana som stretol, keď hral za reprezentáciu Slovenska do 21 rokov. Bolo to v roku 2015, pričom neskôr v januári 2016 prestúpil do Sampdorie.