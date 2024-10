Stretávka kamarátov z akadémie. Piatoligista z dediny privíta v pohári obhajcu trofeje

Trúfa si aj proti obhajcovi. "Radi by sme ho prekvapili. Bude k tomu potrebná dobrá defenzíva, trocha šťastia a možno jeden gólik. Hoci ja by som bral aj bezgólovú remízu a jedenástkový rozstrel," smial sa Bogyai.

Odmena by bola iba bonus

Ružomberok sa v predchádzajúcom kole vytrápil na pôde Podkoníc, kde už prehrával 1:2, no napokon dokázal otočiť stav na 3:2.

V tom čase už bol známy žreb ďalšieho kola, tŕpli tak aj v Kostolných Kračanoch.

"Mrzelo by nás to, ak by sme nehrali s ligistom. Videl som ten zápas, terén bol podľa mňa nespôsobilý, v druhom polčase už lopta stála v blate. My máme kvalitné ihrisko, to sa Ružomberčanom bude viac páčiť," myslí si tréner Kostolných Kračian.