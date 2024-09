V hre je už iba jeden piatoligista. Vyradil popredný tím z tretej ligy aj lídra štvrtej

„Do každého zápasu ideme s cieľom zvíťaziť. Mohol by som povedať, že by sme boli spokojní, ak by sme sa umiestnili vyššie ako v minulej sezóne, ale to by znamenalo, že vyhráme súťaž,“ poznamenal so smiechom tréner Krisztián Bogyai.

V minulom ročníku jeho tím ako nováčik piatej ligy skončil na druhom mieste. „Myslím si, že sme mali najlepšie mužstvo, ale v niektorých zápasoch sme prišli o body takou nerozvážnosťou. Niekedy sme sa príliš hrnuli do útoku aj vtedy, keď by sme sa mali sústrediť na udržanie výsledku,“ doplnil kouč.