Ženská liga sa začala s minimálnym záujmom. Prečo sa hrá už v tomto termíne, zostáva otázne

V sobotu odštartovala jarná časť najvyššej súťaže žien.
Prečo sa hrá už v tomto termíne, zostáva otázne. Akoby nebolo možné naplánovať zápasy na obdobie, keď budú podmienky pre futbal priaznivejšie.
Termínová listina futbalových súťaží na Slovensku je nastavená tak, že deti hrajú ešte v novembri a ženy už vo februári.
Zväz má pritom dostatok vlastných problémov, a tak sa zmena v dohľadnom čase očakávať nedá. Tento stav napokon trvá už niekoľko rokov.
Futbal sa vraj hrá pre divákov. Na ženský futbal ich u nás veľa nechodí – a vo februárových mrazoch ich príde ešte menej.
Päť zápasov prvého jarného kola (celkovo šestnásteho) videlo spolu 302 divákov, čo predstavuje priemer 60,4 fanúšika na stretnutie.
Najviac ich prišlo do Petržalky, kde bolo na majstrovskú Myjavu zvedavých 91 divákov.
V Komárne sledovalo zápas 61 priaznivcov, v Ružomberku 50. Rovnaká návšteva – 50 divákov – bola aj v Žiline na duel s Bardejovom a tiež v Trnave, kde sa predstavil Trenčín.
Do konca základnej časti zostávajú ešte tri kolá, po ktorých sa súťaž rozdelí na dve skupiny. Prvých päť tímov si zahrá o titul, zvyšok bude bojovať o záchranu.
Istotu účasti v skupine o titul už majú Myjava a Slovan. Obe družstvá sú zároveň najväčšími favoritmi na celkové prvenstvo. Len ťažko predpokladať, že by ich v nadstavbovej časti dokázal niekto predstihnúť.
Myjava má na konte 43 bodov, Slovan 40 a tretí Prešov 28. Štvrté Partizánky Bardejov, nováčik súťaže, získali 21 bodov, piata Petržalka má 20.
V hre je ešte deväť bodov, takže o elitnú päťku môže teoreticky zabojovať aj Trenčín so 16 bodmi.
Dominanciu vedúcej dvojice dokumentujú aj strelecké štatistiky. Záhoráčky nastrieľali 60 gólov (priemer 3,75 na zápas), Slovanistky 50 (3,125). Tretí Prešov zaznamenal 30 presných zásahov, štvrtý Bardejov 19.
Na čele tabuľky strelkýň figurujú Vredíková (Myjava) a Naňová (Slovan), ktoré skórovali zhodne dvanásťkrát.
Účasť v skupine o záchranu má už istú Trnava, ktorá doposiaľ nazbierala len 9 bodov. Žilina je na tom o niečo lepšie s 12 bodmi, no ani ona na elitnú päťku pravdepodobne nedosiahne.
Komárno a Ružomberok majú po 13 bodov a ich šance na postup medzi najlepšiu päticu sú už len teoretické.
Jarná časť sa teda začala v neľahkých podmienkach a s minimálnym diváckym záujmom.
Na trávniku sa však črtajú jasné kontúry boja o titul – a všetko nasvedčuje tomu, že rozhodovať sa bude najmä medzi Myjavou a Slovanom.