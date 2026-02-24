Po jeseni majú len dva body, no boj o záchranu nevzdávajú. Kvalitu do tímu nepriniesli ani legionári

MŠK Spišské Podhradie je po jesennej časti TIPOS III. liga Východ na poslednom mieste 14-člennej tabuľky.
Spišiaci získali v 13 stretnutiach iba dva body za domáce remízy s Kežmarkom (2:2) a s B-mužstvom Košíc (1:1).
V doterajšom priebehu sezóny strelili 11 a inkasovali 38 gólov. Na predposlednú Lokomotívu strácajú šesť bodov, na dvanásty Sabinov desať.
Napriek nepriaznivej situácii v tabuľke však v klube nehádžu flintu do žita a pripravujú sa na jarný boj o záchranu.
Na lavičke MŠK pôsobí 31-ročný tréner Tomáš Komara, ktorý je zároveň aktívnym hráčom.
Počas kariéry obliekal dresy Spišského Podhradia, Tatrana Prešov, FK Senica či českého TJ Valašské Meziříčí. V najvyššej súťaži odohral 43 zápasov a strelil dva góly. Je držiteľom trénerskej licencie UEFA A.
Príčiny neuspokojivého postavenia vidí mladý kouč jednoznačne: „Jesenná časť nám úprimne nevyšla podľa predstáv. Po doplnení kádra o legionárov sme očakávali zlepšenie výsledkov, no realita bola opačná.
Prišlo teda aj sklamanie, pretože očakávania boli nastavené vyššie. Výkony viacerých hráčov boli iba priemerné až podpriemerné a nepriniesli kvalitu, ktorú sme od nich potrebovali.
Práve v tom vidím najväčšiu príčinu jesene – mužstvo nemalo stabilitu ani disciplínu, ktorú sme od posíl čakali.“
V Spišskom Podhradí sa však nevzdávajú a veria, že si treťoligovú príslušnosť udržia aj v nasledujúcom ročníku.
„Po jeseni preto prišlo k zmenám v kádri a hráči, ktorí nenaplnili očakávania, už v MŠK Spišské Podhradie nepôsobia.
Verím, že nové posily budú pre nás reálnym prínosom najmä prístupom, ochotou pracovať pre tím a disciplínou.
Pred nami je nová časť sezóny a nová výzva. Myslím si, že máme na to, aby sme na jar pôsobili oveľa lepším dojmom a podávali kvalitnejšie výkony,“ pokračoval Komara.
Veľa napovie aj zimná príprava. Jej priebeh hodnotí hrajúci tréner nasledovne:
„V našich skromnejších podmienkach sa snažíme z prípravy vyťažiť maximum. Trochu nám chýba väčšia hracia plocha, čo sa snažíme nahrádzať najmä prípravnými zápasmi.
Prispôsobujeme sa možnostiam, ktoré máme – každý klub pracuje v určitých podmienkach a podľa toho nastavuje tréningový proces. Dôležité je, že hráči pracujú poctivo a postupne sa zlepšujeme.“
Do začiatku odvetnej časti zostáva ešte dostatok času. Spišské Podhradie vstúpi do jarnej časti sezóny v 14. kole, keď 8. marca 2026 privíta na domácom ihrisku Poprad.
„Verím, že na prvý majstrovský zápas budeme pripravení po kondičnej aj technickej stránke.
Prestávka je pomerne dlhá, takže chalani sa už určite tešia späť na ligové tempo a samotné zápasy.
Zimnú prípravu nám čiastočne komplikuje dochádzka hráčov, najmä domácich. Väčšina z nich má pracovné alebo študijné povinnosti, niektorí študujú mimo regiónu, takže sa nemôžu zúčastniť každej tréningovej jednotky.
Je to realita amatérskeho futbalu a musíme sa tomu prispôsobovať. Snažíme sa preto tréningový proces nastaviť tak, aby aj pri kolísavej účasti mal čo najväčší efekt a hráči boli na súťaž pripravení čo najlepšie,“ dodal na záver Tomáš Komara.