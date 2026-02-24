Huliak kritizuje SFZ pre kauzu s mobilmi, zväz tvrdí, že si ich neobjednal a nekúpil

Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak opäť útočil na vedenie Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a jeho šéfa Jána Kováčika. Tentoraz bola dôvodom medializovaná kauza, ktorá sa týka nakúpu mobilných telefónov v desiatkach tisíc kusov.
Ján Kováčik údajne v rokoch 2024 a 2025 v mene zväzu ručil za súkromnú firmu Best Press˙s.r.o. v jej obchodoch so spoločnosťami SWAN, a.s., Asbis Sk s.r.o. a Apex Services s.r.o.
Kováčik smie bez súhlasu vyšších zväzových orgánov samostatne podpisovať garancie iba do sumy 100-tisíc eur. Spoločnosti však tvrdia, že majú v rukách ručenie prezidenta SFZ majetkom zväzu. Futbalový zväz to odmieta.
Celá situácia eskaluje pred piatkovou Konferenciou SFZ, na ktorej prebehnú voľby nového šéfa zväzu. Okrem Kováčika, ktorý stojí na jeho čele od roku 2010, sa o priazeň delegátov uchádzajú ďalší dvaja kandidáti - generálny sekretár SFZ Peter Palenčík a Martin Filipkov.
"Je jasné, že jedna zo strán sporu klame. Buď sú to tri dodávateľské spoločnosti alebo pán Kováčik. Mimochodom, práve on podpísal ručenie v čase, keď dobre vedel, že majiteľ firmy Best Press˙s.r.o. je právoplatne odsúdený. Na stole sú teraz pohľadávky vo výške 30 miliónov eur. Netuším, čo bude, keď si začnú uplatňovať pohľadávky ďalšie spoločnosti.
Keby na Slovensku fungovalo právo, pána Kováčika by odviedli v putách. Nechceme ovplyvňovať voľby, ale poukázať na to, že na čele SFZ stojí človek, ktorý ručí 30 miliónovým majetkom inštitúcie. Buď si delegáti zvolia Kováčika alebo kandidáta, ktorý bude mať záujem celú situáciu vyriešiť a spolupracovať," vyhlásil v utorok na tlačovej konferencii Huliak.
SFZ v reakcii na ministrovo vyjadrenie tvrdí, že si nikdy neobjednal telefóny v hodnote 30 miliónov eur a ani ich nikdy neprebral.
"V médiách sa v posledných dňoch objavilo viacero falošných dokumentov a informácií, ktoré sa nezakladajú na pravde. SFZ sa bude voči tomuto podvodnému konaniu brániť súdnou cestou a podnikne všetky právne kroky na očistenie svojho mena," konštatuje sa v stanovisku SFZ.
Minister ďalej uviedol, že zástupcov SFZ vrátane šéfa zväzu Kováčika pozval na stretnutie, ktoré sa malo uskutočniť v pondelok.
"Ľudia zo SFZ to odmietli argumentom, že je krátko pred voľbami a treba počkať na stanovisko nového výkonného výboru. Jednoducho strčili hlavu do piesku. Podaná ruka bola arogantne odmietnutá športovým zväzom, na ktorého činnosť tento štát prispieva sumou 14 miliónov ročne," vyhlásil Huliak.
"Výkonný výbor požiadal ministra o posunutie stretnutia po volebnej konferencii SFZ, ktorá sa koná tento piatok. Jedným z dôvodov bolo aj možné ovplyvňovanie samotných volieb, čo sa dnes na tlačovej besede ministra jednoznačne preukázalo. Minister nepotrebuje žiadne vysvetlenia, ani rozhodnutia súdov, aby vedel už dnes, kto je vinný a mal by byť odsúdený.
Vedenie SFZ je aj napriek tomu pripravené stretnúť sa s ministrom po volebnej konferencii, kde prezident a výkonný výbor bude disponovať plným mandátom futbalovej obce na tieto rokovania," reagoval v stanovisku futbalový zväz.
VIDEO: Hovorca SFZ Juraj Čurný