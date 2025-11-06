Plzeň nedovolila Fenerbahce skórovať ani raz. Greif inkasoval prvé góly v Európskej lige

BRATISLAVA. Futbalisti Fenerbahce Istanbul s kapitánom Milanom Škriniarom remizovali vo štvrtkovom zápase Európskej ligy 2025/2026 na ihrisku Viktorie Plzeň 0:0.
Domáci v novom ročníku súťaže ešte neprehrali a s dvoma výhrami a remízami figurujú na 8. mieste tabuľky, turecký tím má o bod menej a je pätnásty. Kapitán slovenskej reprezentácie odohral celý duel.
Z troch bodov sa netešil ani Leo Sauer, ktorý nastúpil do zápasu Feyenoordu Rotterdam na ihrisku Stuttgartu v 72. minúte za stavu 0:0.
Jeho tím však nádejný výsledok v závere neudržal. Nemecký tím vyťažil zo svojej aktivity nakoniec góly Bilala El Khannoussa a Deniza Undava.
Trojbodový zisk oslavoval slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský po prestrelke v Brage, kde jeho Genk nakoniec triumfoval 4:3.
Hráči dánskeho Midtjyllandu sú aj po štvrtom kole bez straty bodu. Vo štvrtkovom zápase zdolali doma glasgowský Celtic 3:1 a sú na čele tabuľky so skóre 11:3.
Bez prehry zostali hráči SC Freiburg, ktorí zvíťazili na ihrisku Nice, keď v druhej polovici prvého polčasu otočili z 0:1 na konečných 3:1.
Tretiu výhru za sebou zaznamenala Celta Vigo, ktorá triumfovala na štadióne Dinama Záhreb 3:0 a domácim pripravila vôbec prvú prehru v súťaži.
Európska liga - kompletné výsledky 4. kola ligovej fázy
FC Utrecht - FC Porto 1:1 (0:0)
Góly: 48. Rodriguez - 66. Sainz, ČK: 66. Barkas (Utrecht)
Sturm Graz - Nottingham Forest 0:0
Red Bull Salzburg - Go Ahead Eagles 2:0 (0:0)
Gól: 59. Vertessen, 80. Terzič
OGC Nice - SC Freiburg 1:3 (1:3)
Góly: 25. Kevin - 29. Manzambi, 39. Grifo (z 11 m), 42. Scherhant
FC Midtjylland - Celtic Glasgow 3:1 (3:0)
Góly: 34. Erlič, 35. Gogorza, 41. Franculino - 81. Hatate (z 11 m)
Malmö FF - Panathinaikos Atény 0:1 (0:0)
Gól: 85. Djuričič
Dinamo Záhreb - Celta Vigo 0:3 (0:3)
Góly: 4. a 44. Duran, 28. Dominguez (vl.)
Crvena Zvezda Belehrad - OSC Lille 1:0 (0:0)
Gól: 85. Arnautovič (z 11 m)
FC Bazilej - FCSB 3:1 (1:0)
Góly: 19. a 73. Shaqiri (prvý z 11 m), 89. Salah - 57. Olaru, ČK: 12. Tarnovanu (FCSB)
Aston Villa - Maccabi Tel Aviv 2:0 (1:0)
Góly: 45.+1 Maatsen, 59. Malen (z 11 m)
Real Betis - Olympique Lyon 2:0 (2:0)
Góly: 30. Ezzalzouli, 35. Antony
SC Braga - KRC Genk 3:4 (1:1)
Góly: 30. a 71. Zalazar, 86. Lagerbielke - 45.+1 Heymans, 48. Sor, 59. Oh Hyeon-gyu, 72. Medina
/Hrošovský za hostí celý zápas/
Ferencváros Budapešť - PFK Ludogorec Razgrad 3:1 (1:0)
Góly: 32. Kanichowsky, 53. Cadu, 87. Joseph - 78. Son
PAOK Solún - BSC Young Boys 4:0 (0:0)
Góly: 55. Bianco, 67. Giakoumakis, 72. Konstantelias, 75. Rahman, ČK: 5. Gigovič (Bern)
Glasgow Rangers - AS Rím 0:2 (0:2)
Góly: 13. Soule, 36. Pellegrini
VfB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam 2:0 (0:0)
Gól: 84. El Khannouss, 90.+1 Undav
/za hostí L. Sauer od 72. min/
FC Viktoria Plzeň - Fenerbahçe Istanbul 0:0
/za hostí Škriniar celý zápas/
Bologna FC - Brann Bergen 0:0
ČK: 23. Lykogiannis (Bologna)