Plzeň nedovolila Fenerbahce skórovať ani raz. Greif inkasoval prvé góly v Európskej lige

Milan Škriniar (37) sleduje súboj o loptu počas zápasu Plzeň - Fenerbahce.
Fotogaléria (11)
Milan Škriniar (37) sleduje súboj o loptu počas zápasu Plzeň - Fenerbahce. (Autor: TASR/AP)
TASR|6. nov 2025 o 22:56
ShareTweet0

V gólovej prestrelke uspel tím Patrika Hrošovského.

BRATISLAVA. Futbalisti Fenerbahce Istanbul s kapitánom Milanom Škriniarom remizovali vo štvrtkovom zápase Európskej ligy 2025/2026 na ihrisku Viktorie Plzeň 0:0.

Domáci v novom ročníku súťaže ešte neprehrali a s dvoma výhrami a remízami figurujú na 8. mieste tabuľky, turecký tím má o bod menej a je pätnásty. Kapitán slovenskej reprezentácie odohral celý duel.

Z troch bodov sa netešil ani Leo Sauer, ktorý nastúpil do zápasu Feyenoordu Rotterdam na ihrisku Stuttgartu v 72. minúte za stavu 0:0.

Jeho tím však nádejný výsledok v závere neudržal. Nemecký tím vyťažil zo svojej aktivity nakoniec góly Bilala El Khannoussa a Deniza Undava.

Trojbodový zisk oslavoval slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský po prestrelke v Brage, kde jeho Genk nakoniec triumfoval 4:3.

Fotogaléria zo zápasu Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul (Európska liga - 4. kolo)
Slovenský futbalista v drese Fenerbahce Istanbul Milan Škriniar (37) sleduje zákrok svojho spoluhráča a brankára Edersona (vľavo) počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.
Vpravo hráč Plzne Amar Memic a Archie Brown počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.
Slovenský futbalista v drese Fenerbahce Istanbul Milan Škriniar (37) sleduje zákrok svojho spoluhráča a brankára Edersona (tretí vľavo) počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.
Hráč Fenerbahce Ismail Yuksek počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.
11 fotografií
Vpredu hráč Fenerbahce Youssef En-Nesyri a Vaclav Jemelka počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Hráč Fenerbahce Edson Alvarez počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Hráč Plzne Lukas Cerv počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Tréner Plzne Miroslav Koubek počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Lukas Cerv počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Futbalista Viktorie Plzeň Tomáš Ladra hlavičkuje loptu počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Futbalista Fenerbahce Istanbul Anderson Talisca reaguje počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.

Hráči dánskeho Midtjyllandu sú aj po štvrtom kole bez straty bodu. Vo štvrtkovom zápase zdolali doma glasgowský Celtic 3:1 a sú na čele tabuľky so skóre 11:3.

Bez prehry zostali hráči SC Freiburg, ktorí zvíťazili na ihrisku Nice, keď v druhej polovici prvého polčasu otočili z 0:1 na konečných 3:1.

Tretiu výhru za sebou zaznamenala Celta Vigo, ktorá triumfovala na štadióne Dinama Záhreb 3:0 a domácim pripravila vôbec prvú prehru v súťaži.

Európska liga - kompletné výsledky 4. kola ligovej fázy

FC Utrecht - FC Porto 1:1 (0:0)

Góly: 48. Rodriguez - 66. Sainz, ČK: 66. Barkas (Utrecht)

Sturm Graz - Nottingham Forest 0:0

Red Bull Salzburg - Go Ahead Eagles 2:0 (0:0)

Gól: 59. Vertessen, 80. Terzič

OGC Nice - SC Freiburg 1:3 (1:3)

Góly: 25. Kevin - 29. Manzambi, 39. Grifo (z 11 m), 42. Scherhant

FC Midtjylland - Celtic Glasgow 3:1 (3:0)

Góly: 34. Erlič, 35. Gogorza, 41. Franculino - 81. Hatate (z 11 m)

Malmö FF - Panathinaikos Atény 0:1 (0:0)

Gól: 85. Djuričič

Dinamo Záhreb - Celta Vigo 0:3 (0:3)

Góly: 4. a 44. Duran, 28. Dominguez (vl.)

Crvena Zvezda Belehrad - OSC Lille 1:0 (0:0)

Gól: 85. Arnautovič (z 11 m)

FC Bazilej - FCSB 3:1 (1:0)

Góly: 19. a 73. Shaqiri (prvý z 11 m), 89. Salah - 57. Olaru, ČK: 12. Tarnovanu (FCSB)

Aston Villa - Maccabi Tel Aviv 2:0 (1:0)

Góly: 45.+1 Maatsen, 59. Malen (z 11 m)

Real Betis - Olympique Lyon 2:0 (2:0)

Góly: 30. Ezzalzouli, 35. Antony

SC Braga - KRC Genk 3:4 (1:1)

Góly: 30. a 71. Zalazar, 86. Lagerbielke - 45.+1 Heymans, 48. Sor, 59. Oh Hyeon-gyu, 72. Medina

/Hrošovský za hostí celý zápas/

Ferencváros Budapešť - PFK Ludogorec Razgrad 3:1 (1:0)

Góly: 32. Kanichowsky, 53. Cadu, 87. Joseph - 78. Son

PAOK Solún - BSC Young Boys 4:0 (0:0)

Góly: 55. Bianco, 67. Giakoumakis, 72. Konstantelias, 75. Rahman, ČK: 5. Gigovič (Bern)

Glasgow Rangers - AS Rím 0:2 (0:2)

Góly: 13. Soule, 36. Pellegrini

VfB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam 2:0 (0:0)

Gól: 84. El Khannouss, 90.+1 Undav

/za hostí L. Sauer od 72. min/

FC Viktoria Plzeň - Fenerbahçe Istanbul 0:0

/za hostí Škriniar celý zápas/

Bologna FC - Brann Bergen 0:0

ČK: 23. Lykogiannis (Bologna)

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    Milan Škriniar (37) sleduje súboj o loptu počas zápasu Plzeň - Fenerbahce.
    Milan Škriniar (37) sleduje súboj o loptu počas zápasu Plzeň - Fenerbahce.
    Plzeň nedovolila Fenerbahce skórovať ani raz. Greif inkasoval prvé góly v Európskej lige
    dnes 22:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Európska liga»Plzeň nedovolila Fenerbahce skórovať ani raz. Greif inkasoval prvé góly v Európskej lige