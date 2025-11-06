ONLINE: Real Betis - Olympique Lyon dnes, Európska liga LIVE (4. kolo)

SEVILLA. Futbalisti tímov Real Betis a Olympique Lyon dnes hrajú zápas štvrtého kola ligovej fázy Európskej ligy v ročníku 2025/2026.
Začiatok zápasu je naplánovaný na 21:00 h a hrať sa bude na Estadio de La Cartuja v Seville.
Kde sledovať Európsku ligu?
ONLINE PRENOS: Real Betis - Olympique Lyon (Európska liga LIVE, 4. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska liga 2025/2026
06.11.2025 o 21:00
4. kolo
Betis
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lyon
Prenos
Prajem pekný večer pri sledovaní online prenosu z Európskej ligy medzi Real Betis a Olympique Lyon.
Real Betis
Španielský zástupca v Európskej lige má na svojom konte po troch zápasoch 5 bodov a pozitívne skóre 4:2. Betis začal hlavnú časť Európskej ligy na domácej pôde proti anglickému Nottnghamu Forest remízou 2:2. Za Betis sa strelecky presadili Bakambu a Antony. Následne odohrali zápas na pôde bulharského Ludogortsa Razgrad. Zvíťazili 2:0. V treťom zápase na pôde belgického Genku vydolovali bod za remízu 0:0.
Olympique Lyon
Mužstvo z Francúzska, v ktorom pôsobí aj česko-slovenská légia má po troch zápasoch na svojom kopte plný počet bodov.a veľmi pozitívne skóre 5:0. Lyon otvoril základnú časť Európskej ligy zápasom na pôde holandského Utrechu. V tesnom zápase dokázal Lyon zviťaziť 1:0. Jediný gól celého zápasu strelil Tanner Tessmann. Druhý zápas odohral Lyon na domácej pôde proti rakúskemu Salzburgu. Dokázal zvíťaziť 2:0. V treťom zápase sa Lyon opäť predstavil na domácej pôde. Tento krát proti švajčiarskému FC Bazilej. Francúzske mužstvo zvíťazilo 2:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.