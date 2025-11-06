ONLINE: FC Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul dnes, Európska liga LIVE (4. kolo)

PLZEŇ. Futbalisti tímov FC Viktoria Plzeň a Fenerbahce Istanbul dnes hrajú zápas štvrtého kola ligovej fázy Európskej ligy v ročníku 2025/2026.
Začiatok zápasu je naplánovaný na 21:00 h v Doosan Aréne v Plzni.
Kde sledovať Európsku ligu?
ONLINE PRENOS: FC Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul (Európska liga LIVE, 4. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska liga 2025/2026
06.11.2025 o 21:00
4. kolo
Plzeň
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Fenerbahçe
Prenos
V 4. kole skupinovej fázy Európskej ligy sa fanúšikovia futbalu môžu tešiť na atraktívny súboj medzi českou Viktoriou Plzeň a tureckým Fenerbahce SK.
FC Viktoria Plzeň
Plzni sa v Európskej lige zatiaľ darí nad očakávania. V úvodnom kole síce remizovala s Ferencvárosom 1:1, no následne zdolala Malmö 3:0 a v poslednom kole senzačne triumfovala na pôde AS Rím 2:1. Český tím tak patrí k príjemným prekvapeniam súťaže a výhra proti tureckému veľkoklubu by ho mohla priblížiť k postupu do vyraďovacej fázy. V domácej Chance lige Viktoria v poslednom kole zdolala Teplice 2:1 a v tabuľke jej patrí štvrté miesto, pričom na vedúcu Slaviu stráca päť bodov.
Fenerbahce SK
Fenerbahce vstúpilo do Európskej ligy prehrou 1:3 na pôde Dinama Záhreb, no následne sa dokázalo pozviechať a zvíťazilo doma nad francúzskym Nice 2:1 a nemeckým Stuttgartom 1:0. Turecký tím ukazuje svoju typickú bojovnosť aj v domácej lige – v poslednom kole predviedol fantastický obrat, keď proti Beşiktaşu otočil nepriaznivý stav z 0:2 na 3:2. V Süper Lige mu momentálne patrí druhé miesto so štvorbodovou stratou na vedúci Galatasaray.
