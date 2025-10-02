Greif čaroval v ďalšom zápase. V drese Lyonu stále neinkasoval gól

Dominik Greif. (Autor: X/Olympique Lyon)
TASR|2. okt 2025 o 23:09
Z výhry sa teší aj Aston Villa.

BRATISLAVA. Slovenský futbalový brankár Dominik Greif vychytal druhé čisté konto v novom ročníku Európskej ligy.

Jeho Olympique Lyon zvíťazil vo štvrtkovom zápase 2. kola ligovej fázy nad Red Bullom Salzburg 2:0 a v súťaži je aj po dvoch dueloch stopercentný.

Feyenoord Rotterdam v zostave s krídelníkom Leom Sauerom doma prehral s Aston Villou 0:2.

Lyon mohol ísť do vedenia už v 7. minúte, ale pokutový kop českého stredopoliara Pavla Šulca vychytal Greifov náprotivok Alexander Schlager.

Skóre otvoril o pár minút nato Martin Satriano a triumf francúskeho tímu spečatil začiatkom druhého polčasu Ruben Kluivert.

Feyenoord utrpel druhú prehru v rade. Anglický tím poslal po hodine hry do vedenia Emiliano Buendia, v závere stretnutia upravil na konečných 2:0 John McGinn.

Sauer odohral v drese holandského klubu 71 minút. Jeho krajan Patrik Hrošovský si za Genk pripísal o pár minút menej, z bodového zisku sa však taktiež netešil. Belgický klub doma podľahol Ferencvárosu Budapešť 0:1.

Európska liga - 2. kolo ligovej fázy

FC Bazilej - VfB Stuttgart 2:0 (1:0)

Góly: 3. Ajeti, 84. Broschinski

Celta Vigo - PAOK Solún 3:1 (1:1)

Góly: 45.+3 Aspas, 53. Iglesias, 71. Swedberg - 37. Giakoumakis

FC Porto - Crvena Zvezda Belehrad 2:1 (1:1)

Góly: 9. Gomes (z 11 m), 90. Mora - 33. Kostov

Feyenoord Rotterdam - Aston Villa 0:2 (0:0)

Góly: 61. Buendia, 79. McGinn

/L. Sauer (Feyenoord) hral do 71. min./

KRC Genk - Ferencváros Budapešť 0:1 (0:1)

Gól: 45. Varga

/P. Hrošovský (Genk) hral do 65. min./

Olympique Lyon - Red Bull Salzburg 2:0 (1:0)

Góly: 11. Satriano, 57. Kluivert

/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/

Maccabi Tel Aviv - Dinamo Záhreb 1:3 (1:2)

Góly: 13. Abu Farhi - 19. a 72. Ljubičič, 16. Lisica

Nottingham Forest - FC Midtjylland 2:3 (1:2)

Góly: 22. Ndoye, 90.+3 Gibbs-White (z 11 m) - 18. Diao, 25. Bech Sörensen, 88. Byskov

Sturm Graz - Glasgow Rangers 2:1 (2:0)

Góly: 7. Horvat, 35. Kiteišvili - 49. Gassama

AS Rím - OSC Lille 0:1 (0:1)

Gól: 6. Haraldsson

FC Bologna - SC Freiburg 1:1 (1:0)

Góly: 29. Orsolini - 57. Adamu (z 11 m)

Brann Bergen - FC Utrecht 1:0 (1:0)

Gól: 41. Magnusson

Celtic Glasgow - SC Braga 0:2 (0:1)

Góly: 20. Horta, 85. Martinez

FCSB - Young Boys Bern 0:2 (0:2)

Góly: 11. a 36. Monteiro

Fenerbahce Istanbul - OGC Nice 2:1 (2:1)

Góly: 3. a 25. Aktürkoglu - 37. Kevin Carlos (z 11 m)

/M. Škriniar (Fenerbahce) odohral celý zápas/

Ludogorec Razgrad - Real Betis 0:2 (0:1)

Góly: 32. Lo Celso, 53. Son (vlastný)

Panathinaikos Atény - Go Ahead Eagles 1:2 (0:0)

Góly: 56. Swiderski - 75. a 83. Smit

FC Viktoria Plzeň - Malmö FF 3:0 (2:0)

Góly: 34. Vydra, 42. Durosinmi, 53. Spáčil

ČK: 58. Doski - 39. Johnsen po 2. ŽK, 90.+6 Gudjohnsen

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

