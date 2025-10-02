Greif čaroval v ďalšom zápase. V drese Lyonu stále neinkasoval gól

BRATISLAVA. Slovenský futbalový brankár Dominik Greif vychytal druhé čisté konto v novom ročníku Európskej ligy.
Jeho Olympique Lyon zvíťazil vo štvrtkovom zápase 2. kola ligovej fázy nad Red Bullom Salzburg 2:0 a v súťaži je aj po dvoch dueloch stopercentný.
- ONLINE: Olympique Lyon - Red Bull Salzburg, Európska liga (2. kolo)
- ONLINE: Feyenoord Rotterdam - Aston Villa FC, Európska liga (2. kolo)
Feyenoord Rotterdam v zostave s krídelníkom Leom Sauerom doma prehral s Aston Villou 0:2.
Lyon mohol ísť do vedenia už v 7. minúte, ale pokutový kop českého stredopoliara Pavla Šulca vychytal Greifov náprotivok Alexander Schlager.
Skóre otvoril o pár minút nato Martin Satriano a triumf francúskeho tímu spečatil začiatkom druhého polčasu Ruben Kluivert.
Feyenoord utrpel druhú prehru v rade. Anglický tím poslal po hodine hry do vedenia Emiliano Buendia, v závere stretnutia upravil na konečných 2:0 John McGinn.
Sauer odohral v drese holandského klubu 71 minút. Jeho krajan Patrik Hrošovský si za Genk pripísal o pár minút menej, z bodového zisku sa však taktiež netešil. Belgický klub doma podľahol Ferencvárosu Budapešť 0:1.
Európska liga - 2. kolo ligovej fázy
FC Bazilej - VfB Stuttgart 2:0 (1:0)
Góly: 3. Ajeti, 84. Broschinski
Celta Vigo - PAOK Solún 3:1 (1:1)
Góly: 45.+3 Aspas, 53. Iglesias, 71. Swedberg - 37. Giakoumakis
FC Porto - Crvena Zvezda Belehrad 2:1 (1:1)
Góly: 9. Gomes (z 11 m), 90. Mora - 33. Kostov
Feyenoord Rotterdam - Aston Villa 0:2 (0:0)
Góly: 61. Buendia, 79. McGinn
/L. Sauer (Feyenoord) hral do 71. min./
KRC Genk - Ferencváros Budapešť 0:1 (0:1)
Gól: 45. Varga
/P. Hrošovský (Genk) hral do 65. min./
Olympique Lyon - Red Bull Salzburg 2:0 (1:0)
Góly: 11. Satriano, 57. Kluivert
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
Maccabi Tel Aviv - Dinamo Záhreb 1:3 (1:2)
Góly: 13. Abu Farhi - 19. a 72. Ljubičič, 16. Lisica
Nottingham Forest - FC Midtjylland 2:3 (1:2)
Góly: 22. Ndoye, 90.+3 Gibbs-White (z 11 m) - 18. Diao, 25. Bech Sörensen, 88. Byskov
Sturm Graz - Glasgow Rangers 2:1 (2:0)
Góly: 7. Horvat, 35. Kiteišvili - 49. Gassama
AS Rím - OSC Lille 0:1 (0:1)
Gól: 6. Haraldsson
FC Bologna - SC Freiburg 1:1 (1:0)
Góly: 29. Orsolini - 57. Adamu (z 11 m)
Brann Bergen - FC Utrecht 1:0 (1:0)
Gól: 41. Magnusson
Celtic Glasgow - SC Braga 0:2 (0:1)
Góly: 20. Horta, 85. Martinez
FCSB - Young Boys Bern 0:2 (0:2)
Góly: 11. a 36. Monteiro
Fenerbahce Istanbul - OGC Nice 2:1 (2:1)
Góly: 3. a 25. Aktürkoglu - 37. Kevin Carlos (z 11 m)
/M. Škriniar (Fenerbahce) odohral celý zápas/
Ludogorec Razgrad - Real Betis 0:2 (0:1)
Góly: 32. Lo Celso, 53. Son (vlastný)
Panathinaikos Atény - Go Ahead Eagles 1:2 (0:0)
Góly: 56. Swiderski - 75. a 83. Smit
FC Viktoria Plzeň - Malmö FF 3:0 (2:0)
Góly: 34. Vydra, 42. Durosinmi, 53. Spáčil
ČK: 58. Doski - 39. Johnsen po 2. ŽK, 90.+6 Gudjohnsen