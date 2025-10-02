ONLINE: Olympique Lyon - Red Bull Salzburg dnes, Európska liga LIVE (2. kolo)

Olympique Lyon - RB Salzburg: ONLINE prenos zo zápasu Európskej ligy.
Olympique Lyon - RB Salzburg: ONLINE prenos zo zápasu Európskej ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|2. okt 2025 o 18:00
ShareTweet0

Sledujte ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Európskej ligy: Olympique Lyon - Red Bull Salzburg.

LYON. Futbalisti Olympique Lyon a Red Bull Salzburg dnes hrajú ďalší zápas ligovej fázy Európskej ligy.

Kde sledovať Európsku ligu?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
banner

Futbal sledujte naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Olympique Lyon - Red Bull Salzburg (Európska liga LIVE, 2. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)

Európska liga  2025/2026
02.10.2025 o 21:00
2. kolo
Lyon
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Salzburg
Prenos

Lyon
Celek okolo českých reprezentantů Adama Karabce a Pavla Šulce se před sezónou nacházel ve velkých problémech, a hrozilo mu dokonce přeřazení do druhé nejvyšší francouzské soutěže. Nakonec se situace vyřešila a Les Gones mohou dále dělat radost svým fanouškům na nejvyšší scéně. V lize se jim daří, prezentují se neprostupnou obranou a nacházejí se na druhém místě. Vyšel jim také vstup do evropských pohárů, v rámci prvního kola odehráli zápas v Nizozemsku, kde zvítězili nad Utrechtem 1:0. O víkend navíc Lyon zvládl důležitý ligový zápas na hřišti Lille.

Očekávané absence:
R. Descamps, O. Mangala, E. Nuamah, A. Vinícius

Salzburg
Rakušané se v úvodu nového ročníku velmi trápí jak v domácí lize, tak v Evropě. Po osmi kolech jim v rakouské Bundeslize patří čtvrtá příčka. Vstup do prvních zápasů měli celkem dobrý, nedaří se jim hlavně v posledních týdnech. Na konci srpna zaznamenali domácí remízu s velkým outsiderem, a od té doby prohráli třikrát v řadě. Jeden ze zápasů se odehrál také v rámci Evropské ligy, hráči Salzburgu v něm padli na domácí půdě s Portem 0:1. Sérii čtyř zápasů bez výhry ukončili tento víkend, v lize porazili Tirol na jeho hřišti 2:1.

Očekávané absence:
V. Sulzbacher, J. Omoregier, J. Mellberg, K. Konaté, T. Kawamura, A. Chase
Krásný čtvrteční večer přeji všem fanouškům fotbalu, dnes je na programu 2. kolo Evropské ligy a já Vás vítám u zápasu LyonSalzburg. Úvodní výkop je na Parc Olympique Lyonnais naplánován na 21:00.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    Olympique Lyon - RB Salzburg: ONLINE prenos zo zápasu Európskej ligy.
    Olympique Lyon - RB Salzburg: ONLINE prenos zo zápasu Európskej ligy.
    ONLINE: Olympique Lyon - Red Bull Salzburg dnes, Európska liga LIVE (2. kolo)
    dnes 18:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Európska liga»ONLINE: Olympique Lyon - Red Bull Salzburg dnes, Európska liga LIVE (2. kolo)