ONLINE: Olympique Lyon - Red Bull Salzburg dnes, Európska liga LIVE (2. kolo)

LYON. Futbalisti Olympique Lyon a Red Bull Salzburg dnes hrajú ďalší zápas ligovej fázy Európskej ligy.
ONLINE PRENOS: Olympique Lyon - Red Bull Salzburg (Európska liga LIVE, 2. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska liga 2025/2026
02.10.2025 o 21:00
2. kolo
Lyon
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Salzburg
Lyon
Celek okolo českých reprezentantů Adama Karabce a Pavla Šulce se před sezónou nacházel ve velkých problémech, a hrozilo mu dokonce přeřazení do druhé nejvyšší francouzské soutěže. Nakonec se situace vyřešila a Les Gones mohou dále dělat radost svým fanouškům na nejvyšší scéně. V lize se jim daří, prezentují se neprostupnou obranou a nacházejí se na druhém místě. Vyšel jim také vstup do evropských pohárů, v rámci prvního kola odehráli zápas v Nizozemsku, kde zvítězili nad Utrechtem 1:0. O víkend navíc Lyon zvládl důležitý ligový zápas na hřišti Lille.
Očekávané absence:
R. Descamps, O. Mangala, E. Nuamah, A. Vinícius
Salzburg
Rakušané se v úvodu nového ročníku velmi trápí jak v domácí lize, tak v Evropě. Po osmi kolech jim v rakouské Bundeslize patří čtvrtá příčka. Vstup do prvních zápasů měli celkem dobrý, nedaří se jim hlavně v posledních týdnech. Na konci srpna zaznamenali domácí remízu s velkým outsiderem, a od té doby prohráli třikrát v řadě. Jeden ze zápasů se odehrál také v rámci Evropské ligy, hráči Salzburgu v něm padli na domácí půdě s Portem 0:1. Sérii čtyř zápasů bez výhry ukončili tento víkend, v lize porazili Tirol na jeho hřišti 2:1.
Očekávané absence:
V. Sulzbacher, J. Omoregier, J. Mellberg, K. Konaté, T. Kawamura, A. Chase
Krásný čtvrteční večer přeji všem fanouškům fotbalu, dnes je na programu 2. kolo Evropské ligy a já Vás vítám u zápasu Lyon – Salzburg. Úvodní výkop je na Parc Olympique Lyonnais naplánován na 21:00.
