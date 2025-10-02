ONLINE: Feyenoord Rotterdam - Aston Villa FC dnes, Európska liga LIVE (2. kolo)

ROTTERDAM. Futbalisti Feyenoord Rotterdam a Aston Villa FC dnes hrajú ďalší zápas ligovej fázy Európskej ligy.
Futbal sledujte naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Feyenoord Rotterdam - Aston Villa FC (Európska liga LIVE, 2. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska liga 2025/2026
02.10.2025 o 21:00
2. kolo
Feyenoord
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Aston Villa
Prenos
Feyenoord Rotterdam:
Feyenoordu se naopak v domácí Eredivisii daří. Po 7. kole vede tabulku s bilancí šesti výher a jediné remízy. O víkendu Rotterdamští zvítězili 1:0 v Groningenu. Naopak výsledkově nezvládli vstup do Evropské ligy, v níž minulý čtvrtek padli 0:1 v portugalské Braze. Proti Aston Ville už tak svěřenci bývalého skvělého útočníka Robina van Persieho potřebují bodovat.
Aston Villa FC:
Aston Villa vstoupila do Evropské ligy domácím vítězstvím 1:0 nad italskou Boloňou. Tři body zajistil už ve 13. minutě jediným gólem John McGinn. O víkendu pak Villans zvládli i utkání Premier League proti Fulhamu, který rovněž na svém hřišti přehráli 3:1. Byla to však první ligová výhra v ročníku. Svěřencům Unaie Emeriho tak patří po 6. kole v tabulce až 16. místo. Kvalitou kádru ale patří určitě výš. V loňském ročníku skončili šestí, navíc si zahráli i Ligu mistrů.
Vítám tu všechny milovníky fotbalu! 2. kolo ligové fáze Evropské ligy nabídne i atraktivní konfrontaci mezi nizozemským Feyenoordem a anglickou Aston Villou. Zatímco hosté z Birminghamu vstoupili do soutěže výhrou, celek z Rotterdamu vyšel v úvodním duelu naprázdno.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.