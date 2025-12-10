Haaland prehĺbil krízu Realu. Arsenal naďalej dominantný a obhajca prekvapivo zaváhal

Futbalisti Manchestru City zdolali Real Madrid na jeho štadióne 2:1 v stredajšom stretnutí 6. kola ligovej fázy Ligy Majstrov.
Darilo sa aj Arsenalu, ktorý zvíťazil v Bruggách 3:0 a naďalej vedie priebežnú tabuľku s plným počtom bodov.
Neapol bez zraneného slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku prehral na pôde Benficy 0:2.
Obhajca titulu Paríž Saint-Germain len remizoval s Athletic Bilbao 0:0.
6. kolo Ligy majstrov - streda, 10. december
Real Madrid - Manchester City 1:2 (1:2)
Góly: 28. Rodrygo – 35. O'Reilly, 43. Haaland (z 11 m)
Bayer Leverkusen - Newcastle United 2:2 (1:0)
Góly: 13. Guimaraes (vlastný), 88. Grimaldo – 51. Gordon (z 11 m), 74. Miley
Juventus Turín - Pafos FC 2:0 (0:0)
Góly: 67. McKennie, 73. David
Borussia Dortmund - FK Bodö/Glimt 2:2 (1:1)
Góly: 18. a 51. Brandt – 42. Aleesami, 75. Hauge
FC Bruggy - FC Arsenal 0:3 (0:1)
Góly: 25. a 47. Madueke, 56. Martinelli
Benfica Lisabon - SSC Neapol 2:0 (1:0)
Góly: 20. Ríos, 49. Barreiro
Athletic Bilbao - Paríž Saint-Germain 0:0 (0:0)
CF Villarreal - FC Kodaň 2:3 (0:1)
Góly: 47. Comesana, 56. Oluwaseyi - 2. Elyounoussi, 48. Achouri, 90. Cornelius
FK Karabach - Ajax Amsterdam 2:4 (1:1)
Góly: 10. Duran, 47. Silva - 39. Dolberg, 79. a 90. Gloukh, 83. Gaaei