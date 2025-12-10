ONLINE: Real Madrid - Manchester City dnes, Liga majstrov LIVE (6. kolo)

Sportnet|10. dec 2025 o 18:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Real Madrid - Manchester City.

Futbalisti tímov Real Madrid - Manchester City dnes hrajú zápas šiesteho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

Stretnutie hostí Štadión Santiaga Bernabeu v Madride, duel sa začne o 21:00 h.

ONLINE PRENOS: Real Madrid - Manchester City (Liga majstrov, 6. kolo, streda, výsledky)

Liga majstrov  2025/2026
10.12.2025 o 21:00
6. kolo
Real Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Manchester City
Prehľad
Rozhodca: Turpin – Danos, Pages.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov medzi Realom Madrid a Manchestrom City.

Real Madrid je po piatich zápasoch na 5. mieste s identickým počtom bodov ako druhé PSG, tretí Bayern a štvrtý Inter. Real si pripísal výhry nad Marseille, Kajratom Almaty, Juventusom a naposledy aj Olympiakosom. Jedinú prehru si pripísal na trávniku Liverpoolu.

Manchester City má o 2 body menej a momentálne je deviaty. Zvíťazil nad Neapolom, Villarrealom, Dortmundom. Remízu uhral na trávniku Monaka a naposledy si pripísal domácu prehru s Leverkusenom.

Tieto tímy sa naposledy stretli vo februári tohto roka. Vtedy sa z domáceho víťazstva 3:1 tešili po hattricku Mbappého hráči Realu Madrid.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

