ONLINE: Benfica Lisabon - SSC Neapol dnes, Liga majstrov LIVE (6. kolo)

Futbalisti tímov Benfica Lisabon - SSC Neapol dnes hrajú zápas šiesteho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stretnutie hostí Estádio da Luz v Lisabone, duel sa začne o 21:00 h.
ONLINE PRENOS: Benfica Lisabon - SSC Neapol (Liga majstrov, 6. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
10.12.2025 o 21:00
6. kolo
Benfica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Neapol
Prehľad
Rozhodca: S. Vinčić – T. Klančnik, A. Kovačič.
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes sa zameriame na zápas Ligy majstrov medzi Benfia Lisabon a SSC Neapol.
Benfica Lisabon
Benfica odohrala v hlavnej časti zatiaľ päť zápasov a dokázala bodovať len v jednom. V poslednom zápase v Holandsku na pôde Ajaxu Amsterdam dokázali zverenci Josého Mourinha zvíťaziť 2:0. Strelecky sa presadili Samuel Dahl a Leandro Barreiro. Ak chcú Benfica pomýšľať na postupovať do vyraďovacej časti mala byť dnes vyhrať. Uvidíme či jej to podarí.
SSC Neapol
Zverenci Antonia Conteho sú na tom lepšie ako domáca Benfica. Majú na svojom konte 7 bodov a negatívne skóre 6:9. Neapol zatiaľ okupuje postupové priečky Nachádza sa na 20. pozícii. SSC odohral svoj posledný zápas Ligy majstrov domácej pôde proti FK Karabach a dokázal zvíťaziť 2:0.
