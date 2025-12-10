ONLINE: Benfica Lisabon - SSC Neapol dnes, Liga majstrov LIVE (6. kolo)

Liverpool FC - PSV Eindhoven: ONLINE prenos zo zápasu 5. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Liverpool FC - PSV Eindhoven: ONLINE prenos zo zápasu 5. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|10. dec 2025 o 18:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Benfica Lisabon - SSC Neapol.

Futbalisti tímov Benfica Lisabon - SSC Neapol dnes hrajú zápas šiesteho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

Stretnutie hostí Estádio da Luz v Lisabone, duel sa začne o 21:00 h.

kde sledovať ligu majstrov?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Benfica Lisabon - SSC Neapol (Liga majstrov, 6. kolo, streda, výsledky)

Liga majstrov  2025/2026
10.12.2025 o 21:00
6. kolo
Benfica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Neapol
Prehľad
Rozhodca: S. Vinčić – T. Klančnik, A. Kovačič.
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes sa zameriame na zápas Ligy majstrov medzi Benfia Lisabon a SSC Neapol.

Benfica Lisabon

Benfica odohrala v hlavnej časti zatiaľ päť zápasov a dokázala bodovať len v jednom. V poslednom zápase v Holandsku na pôde Ajaxu Amsterdam dokázali zverenci Josého Mourinha zvíťaziť 2:0. Strelecky sa presadili Samuel Dahl a Leandro Barreiro. Ak chcú Benfica pomýšľať na postupovať do vyraďovacej časti mala byť dnes vyhrať. Uvidíme či jej to podarí.

SSC Neapol

Zverenci Antonia Conteho sú na tom lepšie ako domáca Benfica. Majú na svojom konte 7 bodov a negatívne skóre 6:9. Neapol zatiaľ okupuje postupové priečky Nachádza sa na 20. pozícii. SSC odohral svoj posledný zápas Ligy majstrov domácej pôde proti FK Karabach a dokázal zvíťaziť 2:0.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    Hráč Ajaxu Lucas Rosa a hráč Qarabagu Emmanuel Addai bojujú o loptu počas zápasu.
    Hráč Ajaxu Lucas Rosa a hráč Qarabagu Emmanuel Addai bojujú o loptu počas zápasu.
    Ajax otočil zápas na pôde azerbajdžanského tímu. Triumfoval aj dánsky majster
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»ONLINE: Benfica Lisabon - SSC Neapol dnes, Liga majstrov LIVE (6. kolo)