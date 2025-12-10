ONLINE: Athletic Bilbao - Paríž St. Germain dnes, Liga majstrov LIVE (6. kolo)

Futbalisti tímov Benfica Athletic Bilbao a Paríž St. Germain dnes hrajú zápas šiesteho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stretnutie hostí Estadio San Mamés v Bilbau, duel sa začne o 21:00 h.
kde sledovať ligu majstrov?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Athletic Bilbao - Paríž St. Germain (Liga majstrov, 6. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
10.12.2025 o 21:00
6. kolo
Bilbao
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Paríž
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes budeme sledovať futbalový zápas Ligy majstrov medzi Atheltic Club Bilbao a Paríž Saint-Germain.
Athletic Club Bilbao
Domáci futbalisti zatiaľ nepredvádzajú v Lige majstrov ideálne výkony. Po piatich zápasoch majú na svojom konte len 4 body a negatívne skóre 4:9. Athletic dokázal vyhrať len jeden zápas. Na domácej pôde dokázal poraziť azerbajdžanský FK Karabach 3:1. Bod vydoloval za remízu v Prahe s domácou Slaviou. Zápas skončil 0:0. Dnes to budú mat zverenci Ernesta Valverdeho opäť mimoriadne náročné.
Paríž Saint-Germain
Hostia sa nachádzajú v úplne opačnej pozícii ako ich dnešný súper. PSG má po piatich zápasoch na svojom konte 12 bodov. Hostia stratili body len v jednom zápase. Na domácej pôde podľahli mníchovskému Bayernu po vyrovnanom priebehu 1:2. Zverenci Luisa Enriqueho sú dnes favoritom a očakáva sa ich triumf.
Athletic Club Bilbao
Domáci futbalisti zatiaľ nepredvádzajú v Lige majstrov ideálne výkony. Po piatich zápasoch majú na svojom konte len 4 body a negatívne skóre 4:9. Athletic dokázal vyhrať len jeden zápas. Na domácej pôde dokázal poraziť azerbajdžanský FK Karabach 3:1. Bod vydoloval za remízu v Prahe s domácou Slaviou. Zápas skončil 0:0. Dnes to budú mat zverenci Ernesta Valverdeho opäť mimoriadne náročné.
Paríž Saint-Germain
Hostia sa nachádzajú v úplne opačnej pozícii ako ich dnešný súper. PSG má po piatich zápasoch na svojom konte 12 bodov. Hostia stratili body len v jednom zápase. Na domácej pôde podľahli mníchovskému Bayernu po vyrovnanom priebehu 1:2. Zverenci Luisa Enriqueho sú dnes favoritom a očakáva sa ich triumf.