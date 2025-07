Inter Bratislava mal dvojité šťastie. Pre slovenský futbal je to však dobre, tvrdí predseda BFZ

JURAJ JÁNOŠÍK je predsedom BFZ, no i členom Výkonného výboru SFZ.

Trošku ma mrzí, že do mužských súťaží sa neprihlásilo SDM Domino Bratislava, klub, ktorý má najvyššiu členskú základňu a je ÚTM.

Ak by baráž vyhrala Snina, Inter by takúto šancu nedostal.

Ako vnímate zaradenie Interu Bratislava do druhej ligy?

V klube sa vyjadrili, že chcú robiť iba mládež, čo je trošku na škodu vecí, pretože muži sú vrchol ľadovca, no nič sa nedá robiť.

Ako som vravel, na Inter sa za krátku dobu dvakrát usmialo šťastie. Ale pre slovenský futbal je to len dobre.

Určite tam zavládlo sklamanie, ale tak je daný súťažný poriadok. Postupuje víťaz barážového stretnutia a v ďalšom článku sa píše o územnom zaradení. Keďže Sereď územne patrila do tretej ligy Západ, šancu dostal ďalší tím z tejto súťaže, a teda Inter Bratislava.

Za to sme všetci veľmi radi. Pretože by nebolo správne, aby klub, ktorý získal 52 bodov, padol dole.

Aj také veci prináša futbal. Keďže sme chceli, aby krajské súťaže mali šestnásť účastníkov, museli sme ich dopĺňať. Pri štvrtej lige o to viac, že sa nám neprihlásilo spomínané Domino Bratislava.

Zaujímavá situácia nastala v štvrtej lige, keď prvé Lozorno ani druhý tím piatej ligy ŠK Závod neprejavili záujem o postup. Šancu tak dostali nižšie postavené tímy. Do štvrtej ligy poskočila tretia Kráľová pri Senci, piate SFC Kalinkovo a dokonca aj šiesta FKM Karlova Ves Bratislava.

V tomto termíne už neprichádzala do úvahy, za čo hlasovala väčšina členov Výkonného výboru BFZ.

Viem, že sa v poslednom období nevyhol kritike, no ja s ním budem v dobrom aj v zlom.

Na tomto mieste musím povedať, že aktívne spolupracujem s prezidentom SFZ Jánom Kováčikom, ktorý má moju plnú dôveru. Vo futbale pracujem 30 rokov, preto viem, že je to človek na správnom mieste.

Všetci preto veríme, že sa uvoľnia peniaze z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a investované budú práve do športovísk.

V ObFZ Bratislava-vidiek je to ešte v poriadku, ale v ObFZ Bratislava-mesto je to katastrofa.

Vlastný štadión nemajú Inter, Petržalka, Karlova Ves, ale aj iné, menšie kluby. Je tragédia, že kluby ako Ivanka pri Dunaji, Rovinka, Vajnory, Jarovce a ďalšie majú množstvo detí, no tie nemajú kde trénovať.

Futbal prináša emócie, ale našim cieľom je, aby sa ľudia k sebe chovali slušne. Pretože futbal je len hra a na to netreba zabúdať.

Chceli by ste niečo dodať?

Pochodené mám všetky štadióny a poznám všetkých funkcionárov v regióne. Aj preto si nesmierne vážim prácu každého jedného z nich. Sú to ľudia, ktorí obetujú svoj voľný čas pre futbal a bez týchto ľudí by to jednoducho nešlo.

Zároveň ďakujem za výbornú spoluprácu predsedom ObFZ Bratislava-mesto – Pavel Derkay a ObFZ Bratislava-vidiek - Miroslav Baxa. Že hoci sme najmenší regionálny zväz, ale spoločnými silami dobiehame SsFZ a VsFZ.