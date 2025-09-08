Dedinský šláger rozhodol hráč, ktorý bol v Trnave aj v Dunajskej Strede. Ikonu bolia kríže

JESENSKÉ. Šlágrom 5. kola V. ligy Juh SsFZ bol súboj medzi FK Jesenské a TJ Družstevník Látky. Oba tímy patria k popredným účastníkom súťaže.
Do aktuálnej sezóny vstúpili lepšie Látky, ktoré v prvých štyroch kolách nestratili ani bod, kým Jesenské malo vyrovnanú bilanciu dve víťazstvá a dve prehry.
Zverenci Jánosa Víztelekiho však proti Látkam podali dobrý organizovaný výkon a gólom Sebastiána Gembického vyhrali 1:0.
Horia na nepremenené šance
„Hrali sme s veľmi náročným súperom, ktorý má fyzicky dobre stavaných hráčov. Vedeli sme, čo chcú hrať, mali sme aj videoanalýzu. Pripravili sme sa na nich zodpovedne,“ vravel po zápase Gembický.
Rodák z neďalekého Hodejovca v mládežníckom veku pôsobil v Trnave aj v Dunajskej Strede, prvú ligu si zahral v drese Michaloviec.
Stále iba 24-ročný futbalista pred rokom hral v treťoligovej Rimavskej Sobote, no počas zimy odišiel pracovať do zahraničia.
Pred aktuálnou sezónou zakotvil v Jesenskom, kde s futbalom začínal, aby sa rozohral v piatej lige.
V pohárovom zápase s Kráľom dal šesť gólov, v ligovej súťaži však zaznamenal zatiaľ len tri presné zásahy.
Ten tretí práve v stretnutí s Látkami. Prihral mu naň kapitán Csaba Trizna. Mal cenu troch bodov.
„V tejto sezóne horíme na nepremenené šance, celé mužstvo aj ja sám. Každý zápas mám tri-štyri šance, ale dokážem premeniť len jednu. Dúfam, že to prelomím a začne mi to tam padať,“ vravel po zápase autor víťazného gólu, ktorý aj proti Látkam mohol pridať aj ďalšie góly, ale buď ho vychytal brankár, alebo netrafil bránu.
Tvrdý zápas, množstvo súbojov
„Už v prvom polčase sme mohli viesť minimálne o dva-tri góly,“ potvrdil aj domáci tréner János Vízteleki.
„Preto som mal trochu obavy pred druhým polčasom, lebo niektorí hráči po zranení ešte nie sú v takom stave, aby vydržali celý zápas. Našťastie, aj súper bol stále unavenejší,“ poznamenal domáci kouč.
„Bol to tvrdý zápas s množstvom súbojom. Behalo sa oveľa viac, než je v našej súťaži zvykom,“ zhodnotil zápas Vízteleki.
Látky síce prišli o bezchybnú bilanciu, ale tréner František Novodomec to bral s nadhľadom.
„Zápas spĺňal kvality piatej ligy. V prvom polčase sme boli zakríknutejší, aj nám domáci utekali, ale v druhom polčase sme boli minimálne vyrovnaným súperom,“ zhodnotil dianie na trávniku tréner hostí.
Látky v predchádzajúcom kole síce zdolali Radzovce, ale v druhom polčase nepodali dobrý výkon. „Snažili sme sa hráčov naštartovať, ale možno chlapom zväzovalo nohy aj to teplo. Predsa len, je tu oveľa teplejšie ako u nás,“ poznamenal Novodomec.
„Potom sa však dostali do tempa a hanbu sme si neurobili,“ doplnil.
Látky nemajú postupové ambície, chcú hrať atraktívny, bojovný futbal, aby potešili svojich fanúšikov, ktorí za mužstvom chodia aj na vonkajšie zápasy. Nechýbali ani v Jesenskom.
Kurák: „Bolia ma kríže“
Stálicou Látok je bývalý ligový hráč Mário Kurák. V tejto sezóne už dal šesť gólov, ale v Jesenskom sa nepresadil.
„Hráme jednoduchší futbal, na tom malom ihrisku v Jesenskom by sa aj ťažko dalo kombinovať, je to ešte menšie ihrisko než naše. Bol to taký remízový zápas, ale po peknej akcii domácich sme dostali gól,“ poskytol svoj pohľad na zápas Kurák.
„V Radzovciach sme hrali zle, ale vyhrali sme, predtým sme v Málinci tiež nepodali ideálny výkon, ale vyhrali sme. V Jesenskom sme hrali dobre, ale prehrali sme. Čo už, taký je futbal,“ vravel Kurák.
Za 90 minút zvádzal množstvo hlavičkových súbojov. „Bolia ma kríže, to je pravda,“ smial sa útočník Látok.
S domácim obrancom Jozefom Slovákom si nič nedarovali. Dobre sa poznajú ešte z pôsobenia v Rimavskej Sobote.
„On bol vtedy ešte dorastenec, ale tréner Karol Praženica ho stále ťahal na tréningy áčka. Mal som ho vždy veľmi rád, je to poctivý futbalista a dobrý chlapec. Patrí k najlepším na svojom poste v súťaži a dáva góly ako stopér,“ pochválil hráča súpera Kurák.
Teší sa na pohár
Jeho mužstvo čaká v septembri náročná séria zápasov, cez víkend privítajú Veľký Krtíš, potom cestujú do Brezna, ktoré tiež má na konte 12 bodov.
Nasleduje pohárové stretnutie s Fiľakovom a nakoniec zápas proti rozbehnutej Novej Bani.
V Slovnaft Cupe Látky vyradili treťoligový Lučenec po penaltovom rozstrele, v ktorom posledný pokutový kop premenil Kurák.
Ten si trúfa aj na Fiľakovo, s brankárom Richardom Šágom má kamarátsky vzťah, chodia spolu na kávu.
„Teraz sa konečne dozvieme, či ja som dobrý útočník, alebo on je dobrý brankár,“ smial sa Mário Kurák.